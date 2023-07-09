السوبرانو العالمية نيفين علوبة: تعلمت أكثر من لغة وغنيت بها في الأوبرا

قالت السوبرانو العالمية، نيفين علوبة، إنها تعلمت اللغة الألمانية عند ذهابها إلى ألمانيا، فوالدتها كانت حريصة على أن تتحدث عدة لغات، فكانت تأتي معلمة اللغة الفرنسية للمنزل لكي تتعلم اللغة، بينما تعلمت اللغة الإيطالية في الكونسرفتوار عندما بدأت في دراسة الغناء، وأتقنت اللغة عندما سافرت إيطاليا.

تعلم اللغات لم يكن بالأمر السهل

وأضافت «علوبة»، خلال لقاء ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية الكبيرة سناء منصور والإعلامية جاسمين طه زكي، أنه من المهم أن يفهم المغني اللغة التي يغنيها، مؤكدة أن تعلم اللغات لم يكن بالأمر السهل، لكنها صممت على فهمها خاصة اللغة الألمانية «كانت بعيدة عني خالص».

وأشارت إلى أنها عندما سافرت للخارج تعمقت لتعلم لغات البلاد التي سافرت لها، خاصة اللغة الألمانية، فكانت تذاكرها وتفهمها، مردفة: «مكنتش عاوزة حاجة تفوتني»، لافتة إلى أنها رأت تجاربا في ألمانيا بأن معظم دور الأوبرا تُترجم وتغنى بالألمانية، لكي يفهم الجمهور الأحداث خاصة دور الأوبرا الكوميدية والنكات.

ترجمة «أوبرات موزرات»

وأوضحت أنها عندما عادت إلى مصر قررت ترجمة «أوبرات موزارت»، ثم غناء المؤلفات الأوبرالية المصرية مثل «أنس الوجود» كما أن شريف محيي الدين كتب 3 أوبرات كبيرة، إضافة للشاعر سيد حجاب.