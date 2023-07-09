«قطار الثقافة» انطلق في ربوع مصر بـ«عروض مسرحية وتدريب ومعارض كتب»

تعد الثقافة فى طليعة مجالات القوة الناعمة التى يمكنها قيادة الشعوب والمجتمعات، وهو ما حدث خلال أحداث ثورة 30 يونيو عندما خرج المثقفون لقيادة الشعب والتقت الرؤى وتوحد المختلفون لإسقاط نظام الإخوان، وهو ما عرف فى هذه الفترة بـ«اعتصام المثقفين»، وأدركت المؤسسات الثقافية أن محاربة الفكر الإرهابى تتم بنشر الفكر التنويرى وتحقيق العدالة الثقافية والحفاظ على التراث والهوية.

وتمكنت وزارة الثقافة، من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، من نقل معرض القاهرة الدولى للكتاب إلى مركز المعارض والمؤتمرات الدولية منذ الدورة 50، ليقام فى المكان اللائق بمصر بشهادة المشاركين والرواد من المصريين والأجانب، وشهدت دورات المعرض إقبالاً متزايداً من الزوار على شراء الكتب عاماً بعد عام، وشهدت الدورة 54 من المعرض تجاوز عدد الزوار 3 ملايين زائر فى 2023.

من جانبه، أشاد المخرج عصام السيد بجهود وزارة الثقافة فى السنوات الأخيرة من بعد حكم الإخوان، خصوصاً بالنشاط المسرحى، وأنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقال إن ثورة 30 يونيو منعت اختطاف الثقافة المصرية على يد الإخوان، مشيراً إلى أنه كان هناك مخطط لتغيير هوية الشعب المصرى من خلال السطو على ثقافته، والدخول فى نفق مظلم، وكانت الفنون والآداب مهددة، حتى إن أحدهم طالب فى مجلس الشعب بتغطية راقصات الباليه، وهو ما كان توطئة للسيطرة وربما إلغاء أنواع أخرى من الفنون مثل المسرح والموسيقى.

وخص «السيد» بالذكر مشروع «ابدأ حلمك»، الذى تنفذه وزارة الثقافة من أجل تدريب الشباب على فنون المسرح والذى يعد من المشروعات البارزة التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة فى المحافظات بهدف اكتشاف المواهب الشباب ودعمها، وإتاحة الفرص أمامها للدفع بها إلى الساحة الفنية، وتعمل الهيئة وفق خطة خمسية لتنفيذ المشروع فى جميع المحافظات بشكل دورى.

وقام مشروع «ابدأ حلمك» بتخريج فرق المرحلة الأولى التى تشمل ثلاث محافظات هى: أسيوط والشرقية والفيوم، وشملت المرحلة الثانية محافظات بورسعيد والجيزة وبنى سويف وكفر الشيخ والوادى الجديد، وتم اعتماد خريجى هذه الورش فرقة نوعية بهيئة قصور الثقافة، وتم إطلاق المرحلة الثالثة التى تشمل محافظات شمال سيناء وقنا والمنوفية.

وأضاف عصام السيد، عضو اللجنة العليا للمشروع ومدرب ورشة التمثيل فى «ابدأ حلمك» بالعريش: «المشروع من أجمل مشروعات هيئة قصور الثقافة من المشروعات الرائدة والتنويرية فى وزارة الثقافة، خاصة أنه يتميز بالاستمرارية، ولا يعتمد فقط على التدريب لتخريج ممثل أو فنان مسرح، ولكن المشروع يدرب الشباب على جميع فنون المسرح ولا يقتصر على التمثيل ولكنه يمتد إلى الديكور والرقص والموسيقى، وأثناء التدريب يحفز المدربون الشباب على التفاعل والتفكير والمناقشة، وكل عملية حراك ثقافى تحدث فى كل ورشة مقصودة من أجل الإسهام فى خلق المواطن الواعى».

وأعرب عن سعادته ببداية المرحلة الثالثة من سيناء، واعتزازه بكونه وزملائه جزءاً فى التنمية التى تشهدها سيناء بعد عودة الحياة لطبيعتها، مقدماً الشكر لأهالى سيناء الذين استعادوا كل مظاهر الحياة والأمان، وشكر وزارة الثقافة على هذا المشروع المهم والحيوى الذى يهدف للبحث فى كنوز مصر وثرائها الإبداعى ومواهبها فى المحافظات كافة، مؤكداً أن الثقافة كائن متطور لا يقف عند حد، ونطمح فى كل مرحلة نمر بها إلى الأفضل، والأكثر اتساعاً.

وقال المخرج محمد الشرقاوى، مدير فرقة مسرح «المواجهة والتجوال»، إن الفعاليات الثقافية الهادفة وصلت إلى أبعد نقطة فى مصر من الجنوب إلى الشمال والمحافظات الحدودية، ومن بينها مسرح «المواجهة والتجوال»، الذى وصل إلى أبعد نقطة فى ربوع مصر، والذى يعد من الأذرع الفاعلة فى تنفيذ استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافى والفنى إلى جميع مناطق الوطن، خاصة فى القرى والنجوع التى لا توجد بها مواقع ثقافية.

وأضاف «الشرقاوى» لـ«الوطن»: «الفرقة تقدم عروضها فى الساحات ومراكز الشباب، وأماكن لم يقدم بها مسرح من قبل، نهدف من وراء ذلك محاربة الأفكار الأصولية والمتطرفة بالفن، ذهبنا إلى الصعيد وقصدنا تقديم العروض فى القرى التى وقعت بها أحداث تمييز طائفى وعنصرية، مثل قرية «الكرم» بالمنيا، وقرية «الكشح» بسوهاج، فضلاً عن عروض فى قرية «المحمودية» بالبحيرة، مسقط رأس حسن البنا نفسه».

«السيد»: «الثورة» منعت اختطاف الثقافة المصرية على يد الإخوان

وخلال الموسم الماضى وفى الفترة من سبتمبر 2022 إلى يونيو 2023، قدمت الفرقة 150 ليلة عرض لـ6 مسرحيات منها «ولاد البلد، محطة مصر، 101 عزل»، فى 150 قرية من قرى «حياة كريمة» فى 15 محافظة.

خطابات السيسي تتضمن رسائل للتغيير والمواجهة بالفن ومساندة جهود الدولة لتغيير الأفكار الرجعية

وتابع: «نستعد حالياً للمرحلة المقبلة من جهود الفرقة، والعروض تعد نوعاً من المساندة الموازية لجهود الدولة للعمل على تغيير الأفكار الرجعية، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يبعث برسائل فى خطاباته للتغيير والمواجهة بالفن».

وأكد الدكتور زين عبدالهادى، أستاذ المكتبات والمشرف العام على مكتبة العاصمة الإدارية، إن السنوات العشر الماضية شهدت نهضة ثقافية سواء فيما يخص المشروعات الثقافية أو المحتوى الهادف إلى الحفاظ على الهوية المصرية. وأشار إلى زيادة عدد المشروعات الثقافية وإعادة افتتاح المواقع الثقافية المغلقة مثل المتاحف الفنية، مشيداً بقرار الرئيس السيسى بإنشاء مدينة الفنون والثقافة، دُرة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، لأن المدينة نموذج نادر فى العالم كله، ولا توجد مدينة فى العالم تحمل هذا الاسم، وتجمع مجالى الفنون والثقافة معاً، وهى ظاهرة تؤكد اهتمام القيادة السياسية بالفنون والثقافة.

وأضاف أن هناك مشروعات كبرى على مستوى عالمى من أبرزها مشروع المتحف المصرى الكبير المقرر افتتاحه قريباً، ومشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، الذى يأتى تأييداً لفكر الدولة المستنير بعد «30 يونيو» الذى يدعم المواطنة ويكرس لمفهوم شامل لفكرة الهوية الوطنية.