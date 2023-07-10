رغم الارتفاع القياسي في درجات الحرارة.. أمطار وبرودة قارسة بأنحاء العالم

بينما يعتبر العلماء وخبراء المناخ أن السنوات الثمانية الأخيرة هي الأكثر سخونة على الإطلاق، جاء يوم الثلاثاء الماضي، الموافق الرابع من يوليو 2023، ليسجل اليوم الأكثر سخونة على مدار 125 ألف سنة، وفقاً لخبراء الطقس، وعلى الرغم من هذا الارتفاع التاريخي في درجات الحرارة، تشهد العديد من المناطق في أنحاء العالم هطول أمطار وموجات برد وثلوج.

تغير المناخ يدمر كوكب الأرض

ووفقاً لما أوردت صحيفة «بلاك ستار نيوز» الأمريكية، فإن تغير المناخ الآن يدمر كوكب الأرض، حيث نشهد في بعض المناطق موجات جفاف ودرجات حرارة قياسية، مما يؤدى إلى اندلاع العديد من الحرائق في مناطق الغابات والبرية، بينما تشهد دول أخرى فيضانات وموجات برودة قارسة.

حرائق غابات غير مسبوقة

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، حصلنا على لمحة عما يمكن أن يبدو عليه هذا المستقبل البائس، حيث ظهرت حرائق الغابات غير المسبوقة في كيبيك بكندا، والتي سبقتها حرائق ضخمة في نوفا سكوتيا وكولومبيا البريطانية وألبرتا، بالإضافة إلى هواء غير صحي بشكل خطير في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وشهدت تكساس، خلال هذه الفترة نفسها موجة حر قياسية، في كوربوس كريستي، وصل مؤشر الحرارة، وهو مقياس لدرجة الحرارة مع الرطوبة، إلى «125F»، بالقرب من المستوى الذي يستطيع البشر البقاء فيه.

جفاف في بعض الولايات الأمريكية

ومؤخرًا خفضت 6 ولايات أمريكية غربية تعتمد علي المياه من نهر كولورادو، استخدامها من المياه بشكل كبير، وذلك بسبب الجفاف، هذا النهر يوفر المياه لـ40 مليون شخص، وتقوم عليه صناعة زراعية بقيمة 5 تريليونات سنوياً.

فيضانات كارثية في الصين

وعلى الرغم من التأثير المخيف لتغير المناخ على الولايات المتحدة، تواجه الدول الآسيوية ذات الكثافة السكانية العالية تحديات أسوأ، حيث سجلت مستويات البحار على الساحل الصيني أعلى مستوياتها المسجلة للسنة الثانية على التوالي، حيث ارتفعت بسرعة أكبر من المتوسط العالمي.

وتضم المناطق الساحلية في الصين حوالي 45% من سكان البلاد، البالغ عددهم حوالي 1.4 مليار نسمة، وتساهم في أكثر من نصف الناتج الاقتصادي للبلاد، وتقع المدن الرئيسية مثل شنجهاي وتيانجين وشنتشن على طول الساحل الصيني، ويمكن أن تواجه فيضانات كارثية في السنوات القادمة، مما يخلق فوضى مع الاقتصاد الصيني بأكمله.

ثلوج مدمرة وبرد قارس

ومن ناحية خرى، تشهد مناطق أخرى من العالم ثلوج مدمرة وبرد قارس، حيث أصدرت خدمة الأرصاد الجوية في جنوب أفريقيا (SAWS) تحذيراً من المستوى الـ6 بشأن احتمال تساقط ثلوج مدمرة في عدة أجزاء من البلاد حتى يوم الأربعاء المقبل، بحسب ما ذكرته شبكة «ساوث أفريقيا».

بدأت الثلوج تتساقط صباح أمس الأول، فوق المناطق المرتفعة في غرب وشمال كيب تاون، ومن المتوقع أن تنتشر إلى المناطق المرتفعة في الكاب الشرقية في وقت لاحق اليوم، والتي قد تصبح معطلة في بعض الأماكن.

وعلاوة على ذلك، انتشرت الثلوج إلى جنوب دراكنسبيرج أمس، مع احتمال تساقط ثلوج خفيفة على طول هايفيلد الشرقي وجرف مبومالانجا حتي اليوم الاثنين، وفق الشبكة الإخبارية في جنوب أفريقيا.