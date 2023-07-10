كريم إسماعيل: يجب التركيز على المستلزمات اللازمة لتوطين الصناعة المصرية

قال كريم إسماعيل الخبير الصناعي، إن مصر كانت أكثر دولة خلال فترة كورونا جاهزة لتصدير المواد، ويجب التركيز على المستلزمات لتكوين المواد وتصديرها، ومن أبرز القطاعات الذي يجب التركيز عليها خلال تلك المرحلة صناعة النسيج والملابس الجاهزة والإلكترونية.

الخبير الصناعي: هناك مشروعات عملاقة تدخل في مئات الصناعات

وأضاف إسماعيل خلال مداخلة ببرنامج «مال وأعمال»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي طاهر عبر قناة «اكسترا نيوز»، أن هناك مشروعات عملاقة مثل المشتقات البترولية التي تدخل في مئات الصناعات، متابعًا أن هناك صناعات تتعطل نتيجة نقص المستلزمات مثل السجاد، الذي يحتاج مستلزمات إنتاج مصرية.

الخبير: علينا تشجيع توطين الصناعة المصرية

وتابع الخبير، أن هناك مبادرة بدأت يجب أن نستكملها، ونحقق أرقاما أعلى من خلالها، لافتًا إلى أنه يمكن زيادة الرقم برغم الأزمة الاقتصادية الحالية ويجب علينا تشجيع توطين الصناعة وتغيير الثقافة المسؤولة عن ذلك.