نقيب الفلاحين: تراجع أسعار الأعلاف بالأسواق ونتوقع المزيد قريبا

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أسعار الأعلاف تشهد الفترة الحالية انخفاضات متتالية، بدأت منذ أن أعلنت الحكومة المصرية عن العديد من الإفراجات الجمركية، في شهر مايو الماضي.

تراجع جديد قريبا

وأضاف أبو صدام في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك توقعات قوية تشير الي مزيد من الانخفاضات في الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة، ما يساهم بشده في هبوط أسعار الأعلاف، كما يساهم ذلك في تراجع أسعار الدواجن والبيض والسلغ الغذائية.

أسعار الأعلاف

وتابع أن سعر طن القمح الأوكراني 11.5%، يسجل 12250 جنيها، والروسي 12300 جنيها، وطن الردة المحلية 10600 جنيه، فيما يبلغ سعر طن جيلوتين مستورد والمحلي في الأسواق 47500 جنيه.

واوضح نقيب الفلاحين، أن سعر طن العلف البادي 23% يبلغ 21690 جنيها، وطن الناهي 19% يسجل 21440 جنيهًا، فيما يبلغ سعر طن العلف النامي 21% نحو 21575 جنيهًا.