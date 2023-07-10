الجامعات ترحب بالطلاب العائدين من مناطق الصراع: «مصر أولى بيكم»

لم يختاروا الغربة، إنما حال مجموعهم فى الثانوية العامة دون الدراسة بإحدى الجامعات المصرية، لتقرر شريحة كبيرة من الطلاب السفر إلى الخارج، ودراسة التخصصات التى تحلو لهم، وفى أذهانهم أن الطريق سيكون ممهداً أمامهم.

الواقع كان مغايراً للعديد من الطلاب، شاءت الأقدار أن يوجدوا فى دول تشهد قلاقل وصراعات سياسية، ليواجهوا مخاطر مختلفة، ويعيشوا أوقاتاً عصيبة، بسبب الخوف على أنفسهم والقلق على أوضاعهم الدراسية، حتى جاء القرار الوطنى الذى أثلج صدورهم بالسماح لهم باستكمال دراستهم فى إحدى الجامعات الأهلية أو الخاصة، وتذليل جميع العقبات التى تعترض طريقهم.

«الوطن» تواصلت مع طلاب مصريين فى دولتى السودان وروسيا، يدرسون الطب والصيدلة وطب الأسنان، وغيرها من التخصصات العلمية، قرروا العودة لأرض الوطن لاستكمال دراستهم، وقدموا أوراقهم فى جامعات مصرية مختلفة، باحوا فى السطور التالية بتجاربهم فى الدراسة بالخارج والأعباء المادية والنفسية التى تحملوها على أمل العودة إلى مصر بشهادة التخرُّج.