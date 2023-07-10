أمطار شديدة تضرب نيويورك.. وإعلان حالة الطوارئ

قتل في منطقة هدسون فالي في نيويورك شخص على الأقل وتعرض آخرون للغرق، وتم إغلاق حركة المواصلات ليل الأحد بعد انتشار الأمطار بشكل موسع في البلاد، في الوقت الذي قتلت خلاله سيدة أثناء مغادرتها منزلها مع كلبها، وتحولت الطرقات إلى ممرات مائية واسعة، ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ.

إعلان حالة الطوارئ

وكشفت حاكمة الولاية كاثي هوشول، عن إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة أورانج شمال غرب نيويورك، ونفس الأمر في مقاطعة أونتاريو وسط الولاية انقطعت الكهرباء عن أكثر من 12 ألف شخص، فيما علقت هيئة الأرصاد الوطنية: «تتلقى الهيئة تقارير عدة عن فيضانات خطيرة وأشخاص عالقين في مركبات شرق مقاطعة أورانج، ويجب على السائقين ضرورة توخي الحذر».

أزمة في أكبر 5 طرق

ومنذ منتصف ليل الأحد، غمرت المياه أكبر 5 طرق في المقاطعة وسط تعطل كبير للمرور وأزمة مستمرة تحاول الولايات المتحدة الأمريكية حلها، وعمدت هيئة الأرصاد إلى إصدار تنبيهات مختلفة من أجل تحذير الأفراد خاصة بعد وفاة فرد، فيما قال مكتب الحاكمة إنه على الولاية الاستعداد لمزيد من العواصف الإثنين.