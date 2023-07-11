البحر مضطرب.. طرق لمواجهة الدوامة والتيار أثناء السباحة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط على شواطئ مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، إذ توقعوا أن يصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر، لذا نصحت المصطافين بتوخي الحيطة والحذر.

كيفية النجاة من التيار الساحب

ورفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، الراية الحمراء على الشواطئ، محذرة من حالة اضطراب البحر وارتفاع الأمواج، وذكرت أنه في هذه الحالة يزداد نشاط التيار الساحب المعروف بـ«الدوامة»، لذا نصحت المطافين باتباع الإرشادات التالية للنجاة من التيار الساحب.

- حافظ على ثباتك واسترخائك، وعدم الخوف لكي تحسن التصرف.

- عدم مواجهة التيار والسباحة باتجاه موازي للشاطئ.

- الطفو والاسترخاء على المياه، حتى توقف التيارات الشديدة.

- الاستغاثة برجال الإنقاذ مع الحفاظ على هدوءك.

نصائح للحماية من الغرق أثناء اضطراب البحر

ونصح الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، المصطافين، باتباع تعليماته لتجنب مخاطر حالة البحر المضطربة، والحفاظ على أنفسهم من الغرف، ومحاولة مساعد الأشخاص المعرضين للخطر بالنسبة لمن يجيد السباحة، والتي جاءت على النحو التالي:

- السباحة بالمناطق الموجود بها منقذون، واتباع تعليماتهم.

- عدم نزول مياه البحر أثناء ارتفاع الأمواج لمن لا يجيد السباحة، أو معه على الأقل صديق ومرافق يجيد السباحة.

- ارتدِ سترة النجاة واللايف جاكيت إذا كنت تجيد السباحة.

- تعلم مهارات إنقاذ نفسك أو غيرك.

- راقب أطفالك جيدا أثناء نزولهم البحر.

- لا تستخدم أطواق النجاة مع الأمواج العالية لأنها قد تسحبك إلى داخل البحر.

- لا تقفز من أماكن عالية.

- في حال وجدت شخصا في خطر ولا تستطيع مساعدته اطلب المنقذين أو اتصل بالإسعاف على رقم 123 عند اللزوم.