ممشى زجاجي وبازارات ومطاعم.. تفاصيل مشروع كورنيش البر الغربي بالأقصر

تستمر أعمال مشروع تطوير وإنشاء كورنيش البر الغربي، بمدينة القرنة غرب الأقصر، بمسطح 20 ألف متر مربع، المشروع الذي يحتوي على بازارات ومحلات ودورات مياه وممشى زجاجي وغيرها، إذ وصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى 50%.

مساحة المشروع 20 ألف متر مربع

وأوضح المهندس أسعد مصطفى، مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، أن مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة القرنة غرب الأقصر، يقع على مسطح عام يتجاوز 20 ألف متر مربع، ويتكون من تشكيلات معمارية مختلفة خاصة الأرضيات المكونة من أنواع مختلفة متناسقة من رخام تريستا وجرانيت أسود ورمادي وأحمر رويال، وأرضيات بازلت وخرسانة مطبوعة يتوسطها أحواض زراعة وبرجولات خشبية.

بازارات ومشاية من الخشب

وأضاف «مصطفى» أنه تجرى الآن أعمال تشطيبات مبنى بازارات بمساحة إجمالية تتجاوز 530 متر مربع، يطل على النيل، ويحتوي على 11 محل ودورتي مياه رئيستين، رجال ونساء، بجانب مشاية من الخشب العزيزي بطول المبني.

وتابع: «كما تجري أعمال إنشاء مطعمين رئيسين، بمساحة تتجاوز 300 متر مربع بجانب تطوير مطعم قائم ويتوسط منطقة المطاعم نافورة مياه كبيرة، بالإضافة إلى أعمال تأسيس شبكات صرف وتغذية بجانب شبكات الحريق وخزان حريق بسعة تغطي المنطقة بالكامل، لافتا إلى أن أعمال الخوازيق بدأت لإنشاء الممشى الزجاجي داخل النيل أمام منطقة المطاعم.

إنشاء جزء كورنيش جديد بطول يتجاوز 100 متر

واستطرد: تجري أيضا أعمال تطوير الطرق المؤدية للكورنيش من أعمال الأرصفة والإنارة والدهانات، كما جرى إنشاء جزء كورنيش جديد بطول يتجاوز 100 متر طولي من أعمال تأسيس وتدبيش على النيل وسور خرساني جديد وتكسيات من الحجر الهاشمي بجانب تشكيلات الأرضيات المماثلة للموقع العام.

إنشاء طريق خدمي جديد بطول الكورنيش

وذكر مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، أنه تجرى أيضا أعمال إنشاء طريق خدمي جديد بطول الكورنيش بداية من معدية الأهالي، بالإضافة إلى البدء في عمل دراسة باستكمال إنشاء الطريق والكورنيش وربطهم بالميناء السياحي شمالا.