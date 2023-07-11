جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي العام في بني سويف

استعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي العام، والتي تنطلق 22 يوليو، وتنتهي في 31 يوليو من الشهر ذاته، وسط إجراءات تضمن توفير الراحة للطلاب داخل اللجان.

وجاء جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي في محافظة بني سويف رسمي وخاص لغات وعربي، كالتالي:

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

السبت 22 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

الأحد23 يوليو 2023: الرياضيات

الأحد23 يوليو 2023: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأثنين 24 يوليو 2023: الأحياء

الأثنين 24 يوليو 2023: التربية الدينية

الثلاثاء 25 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الثانية

الثلاثاء 25 يوليو 2023: الفلسفة

الأربعاء 26 يوليو 2023: الفيزياء

الأربعاء 26 يوليو 2023: اللغة العربية

الأربعاء 26 يوليو 2023: التربية الرياضية

السبت 29 يوليو2023: الفيزياء

السبت 29 يوليو 2023: التاريخ

الأحد 30 يوليو 2023: الكيمياء

الأحد 30 يوليو 2023: التربية الوطنية

الإثنين 31 يوليو 2023: الجغرافيا

استعدادات امتحانات الدور الثاني في بني سويف

واستعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتأكد من خلو الاسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات، وعدم تكرار الأسئلة، ومناسبة الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة، والبعد عن الأسئلة ذات الطابع الديني والسياسي مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا.