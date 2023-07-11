الغرف التجارية: انخفاض ملحوظ في أسعار الأرز بالأسواق

استعرض رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة الحالية، حيث تشهد انخفاضا ملحوظا.

أسعار الأرز في الأسواق

وقال «شحاتة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، إن أسعار الأرز المستورد جملة من المضارب تسجل 18 جنيها للكيلو، وفي المحال والأسواق يصل سعر الكيلو إلى 21 جنيها.

وتابع، بأن سعر كيلو الأرز عريض الحبة الأعلى جودة بـ24 جنيها، كما أن سعر الجملة لطن أرز الشعير بـ15500 جنيه.

أسباب تراجع أسعار الأرز في الأسواق

وأرجع «شحاتة»، أسباب تراجع أسعار الأرز في الأسواق إلى ضخ كميات كبيرة من الأرز المستورد في الأسواق، وإقبال المواطنين عليه بسبب جودته العالية.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن استهلاك المواطنين لمنتج الأرز البلدي قل بنسبة 25% خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع سعره، لافتًا إلى أن هناك عديد من المزراعين يرفضون بيع الأرز على أمل ارتفاع أسعاره.

وأضاف: «في منتصف أغسطس المقبل سيكون هناك تراجع جديد في أسعار الأرز بالأسواق»، موجها نصيحة للمزراعين بضرورة بيع المحصول لأن الأسعار كل يوم في تراجع.