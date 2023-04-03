رئيس شعبة المخابز: سعر الرغيف في الكارت الذكي لن يتجاوز 75 قرشا

ينتظر العديد من المواطنين غير الحاملين لبطاقات التموين، تفعيل قرار وزارة التموين بشأن إتاحة الكارت الذكي للحصول على الخبز المدعم بسعر مخفض عن الخبز السياحي غير المدعم وذلك ضمن خطط التخفيف على المواطنين.

الهدف من الكارت الذكي

وقال عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ وزارة التموين أعلنت منذ أشهر عدة عن الكارت الذكي، والذي يستطيع المواطنون الذين لا يملكون بطاقة تموين، شراء الخبز المدعم من خلاله بدلا من شراء الخبز السياحي.

طريقة الحصول واستخدام الكارت الذكي

وأضاف غراب أن الكارت الذكي لم يتم تفعيله إلى الآن والغرض منه تخفيف الأعباء على المواطنين وعند إعلان تفعيله يستطيع المواطن الحصول على الكارت من خلال البريد المصري وشحنه بالمبلغ الذي يناسبه حيث يمكن شحنه بمبلغ 100 جنيه و50 جنيها و20 جنيها.

سعر وحجم الخبز المدعم الجديد

وأوضح رئيس شعبة المخابز، أنّ المواطنين يستطيعون عند تفعيل الكارت الذكي شراء الخبز المدعم من جميع المخابز البلدية، وقد يبلغ حجمه 90 جراما ويستقيد منه 30 مليون مواطن، ومن المتوقع أن يتراوح سعره ما بين 60 إلى 75 قرشا.

يذكر أن منظومة الكارت الذكي ستتيح الخبز السياحي للمواطنين ممن ليس لديهم بطاقات تموين لشراء الخبز المدعم، على أن تقوم وزارة التموين بدعم المخابز السياحية في أسعار الدقيق، مقابل البيع بسعر مخفض للرغيف، على أن يظل سعر الرغيف داخل منظومة الدعم 5 قروش دون أي تغيير.