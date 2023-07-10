مرفق الكهرباء يتدخل لحل شكوى مشترك يتضرر من وجود مديونية بالعداد

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر منشور على الصفحة الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن تدخله للشكوى الواردة من أحد المشتركين يتضرر فيها من وجود مديونية على العداد الخاص به بعد تغييره بمنطقة التعاون بمحافظة الجيزة.

دراسة موضوع الشكوى بالجهاز

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أنه بدراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المختصة، تبين بالفحص المعملي للعداد أنّ عداد الكهرباء غير سليم، مشيرا إلى أنّه تم عمل تسوية تطبيقًا لأحكام المادة رقم 17 من اللائحة التجارية الموحدة لشركات التوزيع.

إلغاء التسوية واحتساب ما تم سداده دفعة مقدمة

وقال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إنه بناء على الشكوى قامت الإدارة التجارية بالشركة بعمل التحريات اللازمة، وتبين عدم وجود الشاكي بالشقة خلال فترة حساب التسوية إضافة إلى أنه تم إلغاء التسوية واحتساب ما تم سداده دفعة مقدمة.

إزالة أسباب الشكوى

وأشار الجهاز إلى أنه تم التواصل من قبل مسؤولي الجهاز مع مقدم الشكوى وإبلاغه بما تم في الشكوى، وأزيلت الأسباب.

آلية تلقي الشكاوى بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

- يمكنك تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكنك تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

- ويمكنك إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبر الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).