محافظ الجيزة يعتمد حركة تنقلات لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بحركة تنقلات لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية، وكذلك التدوير الوظيفي للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي.

وأكد محافظ الجيزة أن الحركة استهدفت اختيار وتعيين القيادات وتصعيد المتميزين إلى جانب ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية والديوان العام؛ من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات، واحتياجات كل مرحلة، موجها بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة ومتابعه تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.

تكليفات حركة التنقلات

وأشار «راشد»، إلى أن حركة التنقلات، جاءت كالتالي:

- محمود بيومى عبدالحفيظ وحاتم صالح محمد إبراهيم ومحمد صلاح الدين الجبالى ورجب جمال محمد وكريم معداوي عبدالمعز، نواب لرئيس مركز ومدينة أوسيم.

- هاني أحمد فؤاد وعمران رزق محمد ومحمد جمعة محمد وخالد جمعة حامد نواب، لرئيس مركز ومدينة أبوالنمرس.

-عادل مصطفى إسماعيل عقرب وعمر عيد حسانين وحسنى عبدالسلام أحمد ونافع مبارك محمود ومحمد صبري عبدالقادر، نواب لرئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

-عصام حسنى عبده ومعاوية أحمد حسن وأحمد على عبدالحميد وطارق رمضان شعبان وسميرة عشري قرني، نواب لرئيس مركز ومدينة الصف.

-أسامة حميدة حميدة ومحمد رمضان ميل حسين وسمير عشري قرني، نواب لرئيس مركز ومدينة أطفيح.

-سيد طه محمد جعفر ووليد محمد محمد سيد وسامح شعراوي سيد وسيد عبدالفتاح رشوان ووليد جمال على نواب لرئيس مركز ومدينة البدرشين.

-سعيد محمد عبدالوهاب ومبروك البيومي عبدالحميد وكريم مختار معوض ومصطفى عبدالله أبوسريع وزكريا دسوقي فرج العياشي ومعتز أحمد فاوي، نواب لرئيس مركز ومدينة كرداسة.

-نبيل قدري عبدالباقي وصلاح محمد محمد الديب وصفاء كمال فرج سيد ورفعت محمد حافظ حتحوت نواب لرئيس مدينة الحوامدية.

-إسراء عبدالتواب نصر الدين وعز أمين عبدالمجيد ورياض منصور رياض ومحمد عبدالتواب محمد إبراهيم وأحمد مصطفى محمد عويس نواب لرئيس مركز ومدينة العياط.

-عادل مرضى محمد على وفاضل أحمد ناجي وطارق عبدالزارق إبراهيم نواب لرئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى.

-ولاء مكاوى إبراهيم مكاوى و وليد إبراهيم حسين نواب لرئيس حي جنوب الجيزة.

-معتز عبدالعزيز مسعود نائب لرئيس حي الهرم.