تعيينات شركة الكهرباء 2023.. نوعية وشروط الوظائف القيادية المطلوبة

أعلنت شركة توزيع كهرباء الإسكندرية حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية الشاغرة بالشركة بالدرجات الممتازة والعالية ومدير عام، وفقا للإعلان رقم 5 لسنة 2023

نوعية وتخصصات الوظائف المطلوبة للكهرباء 2023

وحددت شركة توزيع كهرباء الإسكندرية نوعية الوظائف المطلوبة من الدرجة الممتازة ذات الرابط السنوي 2603 وهي كالتالي:

رئيس قطاعات الشؤون التجارية

الشروط المطلوبة:

- بكالوريوس تجارة أو ما يعادله وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 17 عاما

- قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في الوظيفة القيادية الأدنى او درجة نظيرة للدرجة المتقدم إليها

- اجتياز البرامج التدريبية المقررة

- اجتياز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة

- قدرة فائقة على إبداء الرأي الفني

رئيس قطاعات شبكات التوزيع

الشروط المطلوبة:

- بكالوريوس هندسة أو ما يعادله وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 17 عاما

- قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في الوظيفة القيادية الأدنى أو درجة نظيره للدرجة المتقدم إليها

- اجتياز البرامج التدريبية المقررة

- اجتياز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة

- قدرة فائقة على إبداء الرأي الفني

رئيس قطاعات شئون تجارية للفروع

الشروط المطلوبة:

- بكالوريوس تجارة أو ما يعادله وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 16 عاما

- قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في الوظيفة القيادية الأدنى أو درجة نظيرة للدرجة المتقدم إليها

- اجتياز البرامج التدريبية المقررة

- اجتياز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة

- قدرة فائقة علي القيادة والتوجيه

رئيس قطاع شبكات التوزيع

الشروط المطلوبة:

- بكالوريوس هندسة أو ما يعادله وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 16 عاما

- قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في الوظيفة القيادية الأدنى أو درجة نظيره للدرجة المتقدم إليها

- اجتياز البرامج التدريبية المقررة

- اجتياز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة

- قدرة فائقة على القيادة والتوجيه

مدير عام وسائل النقل والنقل الثقيل

الشروط المطلوبة:

- بكالوريوس هندسة «كهرباء - ميكانيكا» أو ما يعادله وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 15 عاما

- قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في الوظيفة القيادية الأدنى مباشرة

- اجتياز البرامج التدريبية المقررة

- اجتياز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة

- قدرة فائقة على القيادة والتوجيه

مدير عام إحلال وتطوير الشبكة «شرق - غرب»

الشروط المطلوبة:

- بكالوريوس هندسة أو ما يعادله وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 15 عاما

- قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في الوظيفة القيادية الأدنى مباشرة

- اجتياز البرامج التدريبية المقررة

- اجتياز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة

مدير عام مشروعات التنفيذ الذاتي

الشروط المطلوبة:

- بكالوريوس هندسة أو ما يعادله وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 15 عاما

- قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في الوظيفة القيادية الأدنى مباشرة

- اجتياز البرامج التدريبية المقررة

- اجتياز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة

مدير عام مركز التدريب

الشروط المطلوبة:

- بكالوريوس هندسة او ما يعادله وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 15 عاما

- قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في الوظيفة القيادية الأدنى مباشرة

- اجتياز البرامج التدريبية المقررة

- اجتياز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة

مدير عام القضايا والتدريب

الشروط المطلوبة:

- ليسانس حقوق أو ما يعادله والقيد امام محكمة النقض وانقضاء 17 سنة على الاشتغال بالمحاماة

- قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في الوظيفة القيادية الأدنى مباشرة

- اجتياز البرامج التدريبية المقررة

- اجتياز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة