تعيينات شركة الكهرباء 2023.. نوعية وشروط الوظائف القيادية المطلوبة
كتب:
سلامة عامر
04:57 ص | الأحد 18 يونيو 2023
المهندس إيهاب الفقي رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء
أعلنت شركة توزيع كهرباء الإسكندرية حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية الشاغرة بالشركة بالدرجات الممتازة والعالية ومدير عام، وفقا للإعلان رقم 5 لسنة 2023
نوعية وتخصصات الوظائف المطلوبة للكهرباء 2023
وحددت شركة توزيع كهرباء الإسكندرية نوعية الوظائف المطلوبة من الدرجة الممتازة ذات الرابط السنوي 2603 وهي كالتالي:
رئيس قطاعات الشؤون التجارية
الشروط المطلوبة:
- بكالوريوس تجارة أو ما يعادله وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 17 عاما
- قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في الوظيفة القيادية الأدنى او درجة نظيرة للدرجة المتقدم إليها
- اجتياز البرامج التدريبية المقررة
- اجتياز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة
- قدرة فائقة على إبداء الرأي الفني
رئيس قطاعات شبكات التوزيع
الشروط المطلوبة:
- بكالوريوس هندسة أو ما يعادله وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 17 عاما
- قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في الوظيفة القيادية الأدنى أو درجة نظيره للدرجة المتقدم إليها
- اجتياز البرامج التدريبية المقررة
- اجتياز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة
- قدرة فائقة على إبداء الرأي الفني
رئيس قطاعات شئون تجارية للفروع
الشروط المطلوبة:
- بكالوريوس تجارة أو ما يعادله وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 16 عاما
- قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في الوظيفة القيادية الأدنى أو درجة نظيرة للدرجة المتقدم إليها
- اجتياز البرامج التدريبية المقررة
- اجتياز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة
- قدرة فائقة علي القيادة والتوجيه
رئيس قطاع شبكات التوزيع
- بكالوريوس هندسة أو ما يعادله وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 16 عاما
- قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في الوظيفة القيادية الأدنى أو درجة نظيره للدرجة المتقدم إليها
- اجتياز البرامج التدريبية المقررة
- اجتياز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة
- قدرة فائقة على القيادة والتوجيه
مدير عام وسائل النقل والنقل الثقيل
الشروط المطلوبة:
- بكالوريوس هندسة «كهرباء - ميكانيكا» أو ما يعادله وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 15 عاما
- قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في الوظيفة القيادية الأدنى مباشرة
- اجتياز البرامج التدريبية المقررة
- اجتياز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة
- قدرة فائقة على القيادة والتوجيه
مدير عام إحلال وتطوير الشبكة «شرق - غرب»
الشروط المطلوبة:
- بكالوريوس هندسة أو ما يعادله وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 15 عاما
- قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في الوظيفة القيادية الأدنى مباشرة
- اجتياز البرامج التدريبية المقررة
- اجتياز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة
مدير عام مشروعات التنفيذ الذاتي
الشروط المطلوبة:
- بكالوريوس هندسة أو ما يعادله وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 15 عاما
- قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في الوظيفة القيادية الأدنى مباشرة
- اجتياز البرامج التدريبية المقررة
- اجتياز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة
مدير عام مركز التدريب
الشروط المطلوبة:
- بكالوريوس هندسة او ما يعادله وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 15 عاما
- قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في الوظيفة القيادية الأدنى مباشرة
- اجتياز البرامج التدريبية المقررة
- اجتياز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة
مدير عام القضايا والتدريب
الشروط المطلوبة:
- ليسانس حقوق أو ما يعادله والقيد امام محكمة النقض وانقضاء 17 سنة على الاشتغال بالمحاماة
- قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في الوظيفة القيادية الأدنى مباشرة
- اجتياز البرامج التدريبية المقررة
- اجتياز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة