«يجعله عامر».. برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج في «عبدالناصر الثقافي»

يقدم مركز جمال عبد الناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية في الإسكندرية سلسلة لقاءات «يجعله عامر» بدءًا من الخميس 13 يوليو، في السادسة مساءً.

وتأتي المبادرة تماشياً مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمقبلين على الزواج والتي بدأها بمبادرة فحص المقبلين على الزواج في فبراير الماضي إلى جانب ما قدّمته دار الإفتاء من مبادرة إلكترونية؛ لتأهيل المقبلين على الزواج.

تأهيل المقبلين على الزواج

«يجعله عامر» سلسلة لقاءات لتأهيل المقبلين على الزواج فكرة وتقديم الدكتورة هبة صالح مدرس بكلية التربية، قسم بيولوجي ومدرب مشارك معتمد من هيئة IBCT، وكذلك مدرب بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، جامعة الإسكندرية وهي مؤسسة مبادرة «مش عايزيين نتجوز».

وتشير هبة إلى أنّه من خلال ملاحظتها لنسب الطلاق المرتفعة أرادت أن تساهم في التوعية لتقليل حجم هذه الظاهرة والقضاء عليها؛ بدأتها من خلال مبادرتها الأولى وتعريف الطرفين سواء من هم في بداية حياتهم الزوجية أو المقبلين على الزواج بكل الجوانب المتعلقة بالمشاكل الزوجية وكيفية تلافيها، إلى جانب التعريف بانماط الشخصيات المختلفة وسيكولوجيات الرجل والمرأة، من خلال «يجعله عامر» ستقدم عددًا من اللقاءات التي يقدمها متخصصون إلى جانب ورش عمل عن نظرية التعلق لدى البالغينتبدأ اللقاءات مع الدكتورة سحر السلاموني خبير التطوير الذاتي والإستشارات الأسرية من خلال اللقاء الأول حول «أسس الإختيار وليه بنتجوز؟».

وتؤكد السلاموني ترحيبها بالتطوع في هذه السلسلة، وذلك من واقع مسؤوليتها تجاه المجتمع وملاحظتها لارتفاع نسبة الطلاق المبكر وستتحدث عن أهمية معرفة علم نفس العلاقات والتعرف علي المعايير التي نختار بها الشريك والحقوق والواجبات التي يجب مراعتها فالزواج، والذي هو بداية حياة وليس نهاية لهدف.

أوهام الحب والزواج

يأتي اللقاء الثاني والذي يقدمه الدكتور أيمن حامد عبدالشافي، استشارى الطب النفسي وعلاج الإدمان، والمحاضر بجامعة فاروس عن «أوهام الحب والزواج» يوم الخميس 20 يوليو، ومن خلاله يتناول العلاقة التي تربط بين الحب والزواج، وما بينهما من بعض الأوهام التي تنغص الحياة، ومن خلال المناقشة وطرح كثير من الأسئلة كذلك سيتطرق إلى العلاقة بين الرجل والمرأة.