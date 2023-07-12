فريق طبي سعودي ينقذ حاجا نيجيريا كاد يفقد بصره بسبب «المياه البيضاء»

نجح فريق طبي من قسم العيون بمستشفى حراء العام، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، في إنقاذ عين حاج نيجيري في العقد السابع من عمره، بعد تعرضه لارتفاع ضغط العين بشكل كبير، نتيجة تجمع الماء الأبيض داخل العين، مما أدى إلى مضاعفات كادت أن تفقده البصر، وأقيمت العملية له ضمن جراحات اليوم الواحد، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم.

إنقاذ حاج نيجيري في مكة المكرمة

وبحسب تقرير الوكالة، فقد استقبل قسم الطوارئ بالمستشفي، حاجا نيجريا، يبلغ من العمر 65 عاما، بعد تعرضه لارتفاع شديد في ضغط العين، وقام الفريق بإزالة الماء الأبيض، وزراعة العدسة لعين المريض بنجاح.

وأفادت وزارة الصحة السعودية، أن الحاج استطاع الرؤية بشكل صحيح، بعد أن كان يعاني من رؤية شبة منعدمة، وهو بصحة جيدة، وقد أقر الأطباء الخطة العلاجية للمريض حتى عودته لبلاده.

إحصائيات قسم العيون بالمستشفى

يُذكر أن قسم العيون بمستشفى حراء العام، استقبل 4261 مراجعًا، فيما استقبل قسم الطوارئ أكثر من 177 حالة خلال الربع الأخير من العام الحالي 1444هـ، فيما تجاوز مجموع العمليات الجراحية، وجراحة اليوم الواحد التي أجريت 79 عملية، وفق تقرير وكالة الأنباء السعودية.

ويقدم المستشفى خدماته من خلال عدة تخصصات طبية دقيقة مختلفة، مثل تخصص الماء الأبيض «الساد»، والماء الأزرق «الجلوكوما»، وحقن الشبكية، وعيادات الليزر للشبكية، إضافةً لخدمة الكشف المبكر على الأطفال حديثي الولادة.