مراسل «dmc» يكشف عن الاستعدادات الأخيرة لمهرجان العلمين قبل انطلاقه غدا

كشف مصطفى سعد، مراسل قناة dmc، عن الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة تحت شعار «العالم علمين»، الذي ينطلق غدا ويستمر لمدة 44 يوما.

انطلاق فعاليات مهرجان العملين غدا

وأضاف «سعد»، في مداخلة ببرنامج «اليوم»، على قناة «dmc»، من تقديم الإعلامية دينا عصمت: «الفعاليات ستنطلق غدا ببطولة كرة القدم الشاطئية، التي يشترك بها 40 نجما على المستوى المحلي والأجنبي وهناك فعاليات تتم على هامش هذا المهرجان منها سباق السيارات وهناك أيضا البطولة العربية البطولة للجودو والبطولة الدولية للبادل».

فعاليات فنية في المهرجان

وتابع مراسل قناة dmc: «هناك فعاليات فنية أيضا، وتنطلق من وجود بعض الحفلات الفنية المختلفة وبعض الفنانين والفنانات المصريين والعرب والأجانب لإحياء هذه الحفلات مثل نانسي عجرم وتامر حسني وأنغام والموسيقار عمر خيرت».

وأكد: «مدينة العلمين الجديدة تعد من أهم المدن العالمية السياحية الترفيهية والتي تقع على مساحة تقترب من 260 ألف فدان ويوجد بها العديد من المزارات السياحية المختلة التي لم توجد في مكان آخر، منها الممشى السياحي الذي يقع على مساحة تقترب من 8 كم ويتميز بالعديد من المساحات الخضراء والاستراحات والمقاعد الكبيرة من كل محافظات الجمهورية والعالم».