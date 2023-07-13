معلمون وطلاب يشيدون بامتحان الجبر والهندسة الفراغية: ختامه مسك

انتهى طلاب الثانوية العامة اليوم من الامتحانات، بعد أن أدى طلاب الشعبة العلمية رياضة الامتحان بمادة الجبر والهندسة الفراغية، وأدى طلاب شعبة العلمي علوم مادة الأحياء، وأدى طلاب الشعبة الادبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

حاتم فريد: امتحان الجبر والهندسة الفراغية أثلج صدور الطلاب

مشاعر من الارتياح والسعادة على وجود الطلاب والمعلمون على السواء بعد امتحان الجبر والهندسة الفراغية، ومن جهته أكد الدكتور حاتم نصر فريد مدرس الرياضيات أن امتحان الجبر والفراغية أثلج صدور الطلاب وأوفى بوعوده، فالامتحان في مجمله مناسب لجميع المستويات ففيه السهل المباشر وفيه المتوسط الذى يحتاج إلى تركيز وفيه التراكمي الذى يحتاج إلى تذكر واستيعاب وفيه العالي الذى يميز طالب الهندسة والحاسبات.

وتابع «فريد» في حديثه لـ«الوطن» أن أفضل ما جاء فى الامتحان هو التنوع في الأسئلة ووضوحها، فهي ليست بالسهلة المباشرة وليست بالتعقيدية المركبة وإنما يكفي وصفها بالوضوح والمباشرة وتختلف بصورة كبيرة عن امتحانات العامين الماضيين، معربًا عن تمنياته بالاستمرارية على هذا المستوى من الامتحانات حتى يعود للرياضيات مكانته بين المواد الدراسية.

وأعرب مدرس الرياضيات عن ارتياحه وسعادته لمراعاة امتحانات هذا العام للوقت المخصص لكل فرع من فروع الرياضيات، والذي أتاح الفرصة للطلاب لمراجعة إجاباتهم وتصحيح الأخطاء إن وجدت.

ووجه «فريد» الشكر لجميع طلاب الثانوية العامة على جهدهم الدؤوب وتفانيهم خلال هذه السنوات الصعبة فدرسوا بجد وواجهوا العديد من التحديات، في الوقت نفسه، مشددًا على أهمية الاستمتاع بالإجازة وعدم الانشغال بشكل مفرط بالنتيجة أو الدرجات، إذ أن العائد من الامتحانات تحقق بتطوير المهارت والقدرات وأن النتيجة لا تعد المقياس الوحيد على الاجتهاد وتحقيق النجاحات بالحياة.

المدني مازن: معظم الأسئلة متكررة تدرب عليها الطلاب طوال العام

ومن جهته، أشار المدني مازن مدرس الرياضيات بالثانوية العامة في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن السؤال الثاني الخاص بترتيب المصفوفة كان مباشرا، وتم تدريب الطلاب عليه والحل عليه بامتحانات الأعوام الماضية، لافتًا إلى أن السؤال الرابع الخاص بطلب مجموع معاملي الحدين الوسطين في مفكوك ذات الحدين سؤال سهل ومباشر وفكرته مكرره في امتحان العام الماضي 2022.

ولفت «مازن» إلى أن سهولة السؤال الـ14 الخاص بطلب أحد الجذرين التربيعين لعدد مركب في الصوره الجبرية، كون الطلاب تدربوا عليه طوال العام ويعد من الأسئلة المتكررة، مؤكدًا سهولة الامتحان بنسبة 90%، وراعى الفروق الفردية بين الطلاب.

رأي الطلاب بامتحان الجبر والهندسة الفراغية

وأعرب طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة عن سعادتهم وارتياحهم بامتحان الجبر والهندسة الفراغية في حديثهم لـ«الوطن»، فقالت الطالبة رنا تامر بمدرسة إنصاف سري بالزيتون، «الامتحان الحمد لله جميل جدا وحلت فيه تمام والامتحان سهل».

وقالت شيماء شريف طالبة بمدرسة بحدائق الاهرام: «الامتحان سهل جدا جدا»، وتقول جني المقال: إن هذا هو الامتحان الذي يمكنها فيه الحصول على الدرجات النهائية، أما الطالبة نورا بهي بمدرسة المستقبل فيصل تقول: «الحمد لله الامتحان سهل جدا وحلت فيه تمام وأن الامتحان معظمه أسئلة سهلة مباشرة وأفكارها مكررة من امتحانات السنوات السابقة».