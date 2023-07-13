أعمال كلاسيكية ومحلية من بوليفيا في حفل فني على مسرح الجمهورية

تستضيف دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع سفارة بوليفيا بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية حفلا لكورال «ارت كانتو وايمي»، وذلك في الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 18 يوليو على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الكلاسيكية والمحلية التي تعبر عن الطابع الفني لدولة بوليفيا إلى جانب عدد من المؤلفات العالمية بينها «السلام عليك يا مريم، ثلاث أغاني، أحبك حبيبي، سوناتا شيكيتانا الرابعة والثامنة عشر، أوناي، تينكو يحيا وطني بوليڤيا».

كورال واوركسترا ارت كانتو

يذكر أنه تم تأسيس كورال واوركسترا «ارت كانتو»، عام 2015 علي يد السوبرانو والمخرجة چيوڤانا كما تحول إلى منظمة في عام 2019 وانضم اليه كورال ايمي الذي تأسس عام 2017، وقدم العديد من العروض والمشاركات في مهرجانات دولية، وقام بجولات في مختلف أنحاء أوروبا ونال الإعجاب والاستحسان، ومن المقرر أن يمثل دولته في مسابقة الموسيقي المقدسة بألمانيا إضافة إلى جولة فنية عالمية خلال العام الجاري.