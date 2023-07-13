أمهات طلاب الثانوية بالمنصورة يستقبلن الأبناء بالورود بعد انتهاء الامتحانات

حرص عدد من الأمهات على التواجد خارج لجان امتحانات الثانوية العامة بالمنصورة، في آخر أيام الامتحانات، لمؤازرة أبنائهن، إذ حملن باقة من الورود والهدايا التي تشمل دباديب ومجموعة من الإكسسورات بالإضافة إلى البالونات، ليكونن في انتظار الأبناء أمام اللجان عند خروجهم ومفاجأتهم بالهدايا تكريما ومكافأة لهم على جهودهم طوال السنة الدراسية.

التقت «الوطن» مع رشا شبانة والدة نورين محمد الطالبة في شعبة علمي علوم بالثانوية العامة بالمنصورة، قائلة: «ابنتي كانت تذاكر على مدار 11 شهر وكانت عاملة معسكر في البيت، وأنا أعلم مدى التعب والمجهود الكبير الذي بذلته ابنتي من أجل أن تتفوق ومن أجلنا أيضًا أنا في طبعي أحب أن أقوم بعمل مفاجآت لأسرتي وأهل بيتي ولكل أحبابي ففكرت من أول أيام الامتحانات بمفاجأة ابنتي ولكن قررت أن تكون آخر يوم في الامتحان لأنه بالنسبة لهم عيد وفرحة».

فرحة الأمهات أمام اللجان بإحضار الهدايا لأبنائهم بالدقهلية

«لم أقم بعمل المفاجأة لوحدي شاركني فيها زوجي بالإضافة إلى ابنة شقيقتي، وكذلك أحضر ابني، هاتف محمول جديد حتى يرى الفرحة في عيني أخته نحن نشاهد التعب والدروس الخصوصية التي كانت تأخذها ابنتي ولم تترك لنفسها فرصة حتى تأخذ إجازة أو ترتاح قليلا، هي حلمها تلتحق بالطب وبالرغم من ذلك أنا لا يهمني أي كلية تلتحق لأنه ماسيكتب لها هو خير بالتأكيد»، بحسب حديث رشا لـ«الوطن».

شقيق طالبة يهديها هاتف محمول بالدقهلية

ويقول محمود محمد، شقيق نورين، طالب في كلية الصيدلة جامعة المنصورة لـ«الوطن»: اشترييت لأختي هاتف محمول أحدث موديل وهدفي هو أن أسعدها وأشعرها بالفرحة لأنني رأيت التعب التي عاشته شقيقتي وأنا الأكبر والمسؤول عنها وسأكون سندها وداعما لها في أي وقت وهذا أقل شيء أقدمه لشقيقتي.

وعلى نفس السياق تنتظر والدة منة أحمد الطالبة في الثانوية العامة بالمنصورة شعبة أدبي أمام اللجنة محضرة مجموعة من البلالين وبالون كبير يبدأ بأول حرف من اسم ابنتها منة برفقة ابنتها الصغيرة: أنا احتفل بابنتي اليوم بسبب المجهود الكبير الذي بذلته طوال السنة، وفكرت في هذه الفكرة من أول أيام الامتحانات، ولم أحضر معها اللجنة نهائيا هذه أول مرة أحضر أمام اللجنة ولكن معي مجموعة من الهدايا لابنتي».

وتتابع والدة منة: «مفاجأة البلالين ليست المفاجأة الوحيدة قمت بتحضير مفاجأة أخرى حيث سنتناول الغداء معا في إحدى المطاعم بمدينة المنصورة والوجبة مفضلة لدى ابنتي، وهذا أمر طبيعي يجب أن يقوم به كل ولي أمر حتى يتقرب من أبنائه ويخفف عنهم الضغط والتوتر والقلق ومكافأتهم كل فترة على مجهودهم وكل مايكتبه الله لهم هو خير».