بعد غياب سنوات.. المخرجان سعيد حامد وعلي إدريس يتنافسان بفيلمين جديدين

بعد غياب سنواتٍ عدة، عن الساحة الفنية، يعود المخرجين سعيد حامد وعلي إدريس إلى السينما، بمشروعٍ لكل منهما، ومن المُقرر أنّ يتنافسان في موسم صيف 2023، والذي سينطلق الشهر المُقبل.

ويعود سعيد حامد، إلى شاشة السينما، من خلال فيلم «البريمو»، الذي يُعيده للعمل مع الفنان محمد هنيدي، بعد غياب دام نحو 21 عامًا تقريبًا، منذ فيلم «صاحب صاحبه» عام 2001.

ويُشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين، منهم غادة عادل، وعلاء مرسي، ومصطفى أبوسريع ومحمد محمود، وغيرهم والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

أما المخرج علي إدريس، فيعود إلى السينما بعد غياب دام نحو 5 أعوام تقريبًا، منذ فيلم «الأبلة طم طم»، وذلك من خلال فيلم «أولاد حريم كريم»، الذي يُعد جزءًا ثانيًا لفيلم حريم كريم.

فيلم أولاد حريم كريم، بطولة مصطفى قمر، وبسمة، وداليا البحيري، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.