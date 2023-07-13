أستاذة بـ«صيدلة الأزهر» لقناة الناس: بعض أعضاء جسم الإنسان تعمل بالكهرباء

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ الصيدلة بجامعة الأزهر، إن المياه مهمة لحياة الإنسان والحفاظ على صحته وحمايته من الأمراض، لافتة إلى أن الجسم يخرج التعرق لترطيب الجلد وضبط درجة الحرارة، كذلك مهمة لعمليات الهضم.

الجسم يمتص المياه

وتابعت أستاذ الصيدلة جامعة الأزهر، خلال حوارها مع الإعلامية مروة شتلة بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «بدون المياه لن يكون هناك عملية هضم للطعام، لأن الجسم يمتص المياه داخل الانزيمات في المعدة وتتم عملية الهضم، فالمياه كائن حي لازم يجري، طول ما الدورة الدموية تجري الإنسان عايش، لأن الدم مكون من الدم».

الخلايا العصبية

واستكملت: «المياه موصل جيد للكهرباء داخل جسم الإنسان، لأن كثيرا من الأعضاء داخل الجسم تعمل بالكهرباء وبالتالي تعمل المياه على توصيل الكهرباء، داخل المخ والخلايا العصبية إلى القلب والكلى والكبد وغيرها».