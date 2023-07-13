فريق طبي ينجح في استئصال ورم بالكلى لطفلة بالمستشفى التعليمي العالمي 

نجح فريق طبي في المستشفى التعليمي العالمي في إجراء استئصال ورم بالكلى اليسرى لطفلة صغيرة بعد استقبال الحالة بمستشفى سرطان الأطفال الجامعي وتشخيصها بورم سرطاني بالكلي اليسري (ويلمز) عن طريق الفحص الإكلينكي والأشعة المقطعية والمسح الذري.

كفاءة ومهارة الفريق الطبي

أشاد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة بكفاءة ومهارة الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة، مؤكدا أن هناك أولوية قصوى لدى الجامعة لتقديم كافة أشكال الدعم لمستشفى الجامعي لسرطان الأطفال الجديد بعد إعادة افتتاحها فى مايو الماضي بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد تكليف رئيس مجلس الوزراء لجامعة طنطا بتشغيل وإدارة مركز 57357 لعلاج سرطان الأطفال بطنطا، موضحًا أن المستشفى يخدم مرضى السرطان من الأطفال بوسط الدلتا بأعلى كفاءة ممكنة.

تشخيص حالة الطفلة

أوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب أنه فور تشخيص حالة الطفلة، جرى تشكيل فريق جراحي على أعلى مستوى، وقام الفريق بإجراء استئصال جذري وكامل للورم والكلى اليسري، بنجاح وتنظيف البطن من الغدد الليمفاوية السرطانية، وتتماثل الطفلة في الشفاء، موجهاً الشكر إلى الفريق الطبي لجهودهم في إنقاذ الطفلة.

الفريق الطبي

ضم الفريق الجراحي الدكتور أحمد الجندي الأستاذ المساعد بقسم الجرحة العامة، والدكتور محمد الزناتي والدكتور باسل يونس، ومن قسم التخدير الدكتورة شيرين أشرف والدكتور مهاب عبد الملك، ومن فريق التمريض صباح إبراهيم، وزينب الرملاوي، وسها الجوهري.