حالة الطقس اليوم وغدا.. درجات الحرارة تتخطى الـ40

يتوقع أن يسود اليوم طقس حار بمختلف أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع الارتفاع في درجات الحرارة، إذ يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًأ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحراراة رطب ليلًأ على كافة الانحاء، وفقًا لما نشرته هيئة الارصاد الجوية على موقعها الرسمي.

طقس الجمعة والسبت أعلى من معدلاته الطبيعية

ويتوقع أيضًا أن تميل درجات الحرارة للارتفاع يومي الجمعة والسبت لتصبح بأعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 – 5 درجات مئوية، ليسود طقس حار على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على باقي الأنحاء بما فيها القاهرة الكبرى ومدن الوجه البحري، ليصبح الطقس لاهبًا لبعض الوقت من ساعات الظهيرة والعصر على جنوب الصعيد مع درجات الحرارة حول منتصف الأربعينيات مئوية في تلك المناطق.

موجة حارة مع بداية الأسبوع المقبل

ويزداد تأثير الموجة الحارة على معظم انحاء البلاد مطلع الأسبوع المقبل ليسود طقس حار على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على باقي الأنحاء، إذ إنه من المتوقع أن تتجاوز فيه درجات الحرارة حاجز الـ 40 درجة مئؤية في القاهرة وأغلب المدن المصرية، بينما تكون في منتصف الأربعينيات في مناطق منتصف جنوب الصعيد في ساعات الظهيرة والعصر في تلك المناطق.

درجات الحرارة

وتشير هيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة في الظل كالتالي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 32 درجة والمحسسوسة 35 درجة، أما جنوب سيناء فالعظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة وجنوب الصعيد العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة.