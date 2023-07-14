مسؤول الفعاليات الرياضية بمهرجان العلمين: نشجع الفتيات على ممارسة التيك بول

قال مصطفى حسن مسؤول تنظيم الفعاليات الرياضية بمهرجان العلمين، إنّ لعبة التيك بول اشتهرت منذ 5 سنوات وبدأت تلقى إعجاب جمهورا كثيرا أغلبه من الفتيات، موضحًا: «تواصلنا مع نتاليا بطلة العالم في هذه اللعبة، وهي حاليا موجودة في العلمين الجديدة للمشاركة في البطولة».

هدف ضم اللعبة إلى فعاليات المهرجان

وأضاف «حسن»، خلال حواره حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «الهدف من هذه اللعبة هو تشجيع البنات على ممارستها، لأن الكرة لا تقتصر على الرجال فقط، أيضا، فقد جاءت مايا بطلة العالم من صربيا وستلعب ضد الرجال وتشارك في بطولة التيك بول بمهرجان العلمين».

وتابع مسؤول تنظيم الفعاليات الرياضية بمهرجان العلمين: «لعبة تيك بول تشبه البنج بونج، ولكن يتم لعبها بالقدم إما لمسة أو 2 لمسة أو 3 لمسات، فقد تكون فردي أو زوجي، ويحاول اللاعب تسديد الكرة في المنضدة وإسقاطها في ملعب الخصم».

دعم كبير من كل الوزارات لإنجاح المهرجان

وواصل: «هناك دعم كبير للمهرجان من كل الوزارات، لم أتخيل ان يكون المهرجان بهذا الحجم، وأعمل على تنظيم الفعاليات الرياضية منذ 4 شهور، ولدينا الكثير من الأنشطة، مثل بطولة الجيل الذهبي التي ستقام وسط حضور جماهيري، والمدرجات ستكون مطلة على البحر، وسيتم تنظيم بطولة لكرة القدم الشاطئي في المساء، وبطولة التيك بول ستكون مفتوحة للجميع، وسيتم تخصيص جوائز نقدية كبيرة».