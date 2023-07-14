«القاهرة الإخبارية»: مياه نهر يامونا تغرق عدة مناطق في نيودلهي بالهند

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن السلطات الهندية، ذكرت أن عدة مناطق في العاصمة الهندية نيودلهي، لا تزال غارقة اليوم الجمعة، بعد تدفق مياه نهر يامونا، الذي يمر عبر المدينة، من خلال منظم صرف مياه مكسور، كما أظهرت لقطات الطرق المحيطة بالقلعة الحمراء الشهيرة في نيودلهي، وقد غمرتها المياه بالكامل إلى جانب شاحنات وحافلات معطلة في عدة مواقع، ولم يظهر منها سوى الزجاج الأمامي والسقوف من فوق سطح الماء.

وقالت حكومة الولاية إن المنظم القريب من محطة مترو إندرابراستا، كان معطوبا منذ فترة طويلة وتعطل تمامًا في حوالي الساعة 1330 بتوقيت جرينتش أمس الخميس، وذكرت الحكومة في بيان أن الأضرار التي سببها المنظم أدت إلى فيضان نهر يامونا وتدفق مياهه بشكل عكسي باتجاه المدينة، مضيفة أن العمل جار لإصلاح العطل.

وأكد أرفيند كيجريوال رئيس وزراء نيودلهي في تغريدة على تويتر أنه طلب المساعدة أيضًا من الهيئة الوطنية للاستجابة للكوارث ومن الجيش، وقال ركاب المترو إن الحركة على الشبكة تأثرت وأصبحت الخدمة أبطأ بنحو 20 دقيقة.