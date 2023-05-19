5 وجوه فنية لحسن مصطفى في ذكرى وفاته.. منها عويجة أفندي وكابتن علي الناشف

8 سنوات مرت على ذكرى وفاة الفنان القدير حسن مصطفى، والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 19 مايو عام 2015، بعد رحلة عطاء فني استمرت نحو نصف قرن، حيث بدأ مشواره في بداية الستينيات من القرن الماضي، وترك وراءه إرثًا فنيًا يتجاوز الـ400 عمل ما بين سينما ودراما ومسرح وإذاعة.

ذكرة وفاة حسن مصطفى الـ8

وبخلاف «الناظر عبدالمعطي» في مسرحية مدرسة المشاغبين مع عادل إمام وسهير البابلي، و«رمضان السكري» في مسرحية العيال كبرت، مع سعيد صالح وأحمد زكي ويونس شلبي، تستعرض «الوطن» أبرز 5 وجوه سينمائية للفنان حسن مصطفى في ذكرى وفاته من خلال السطور التالية:

عويجة أفندي

عام 1968 قدّم شخصية المدير عويجة أفندي، ومشهده الشهير المتعلق بـ«الشنكل» وتشكيل أكثر من لجنة للإشارة للروتين والبيروقراطية، في فيلم أرض النفاق للكاتب يوسف إدريس، بطولة فؤاد المهندس، شويكار، سميحة أيوب، عبدالرحيم الزرقاني، سيناريو وحوار سعدالدين وهبة، إخراج فطين عبدالوهاب.

شخصية سعيد في فيلم نص ساعة جواز

عام 1969 جسّد حسن مصطفى، شخصية سعيد العاشق للممرضة فاطمة التي تعمل في عيادة طبيب الأسنان، من خلال فيلم نص ساعة جواز، ومن أشهر إفيهاته بالفيلم «يا أُوحي عليها»، بطولة شادية، رشدي أباظة، ماجدة الخطيب، عادل إمام، سمير صبري، للكاتب أحمد رجب، إخراج فطين عبدالوهاب.

الكابتن علي الناشف

عام 1982 قدّم شخصية الكابتن علي الناشف مدير الكرة، ومكتشف كابتن شحاتة أبو كف لاعب نادي الزمالك، خلال فيلم غريب في بيتي، ومن أشهر لأزماته بالفيلم «وصلتيله إزاي يا حنان؟»، بطولة سعاد حسني، نور الشريف، هياتم، للكاتب وحيد حامد، إخراج سمير سيف.

الحاج شكري في فيلم امرأة واحدة لا تكفي

عام 1990 جسّد شخصية الحاج شكري خلال أحداث فيلم امرأة واحدة لا تكفي، بطولة أحمد زكي، يسرا، فيفي عبده، سماح أنور، يونس شلبي، قصة عبدالحي أديب، إخراج إيناس الدغيدي.

مطاوع الدخاخني

عام 1999 جسّد شخصية مطاوع الدخاخني والد محروس، خلال فيلم الواد محروس بتاع الوزير، وعبارته الشهيرة «الواد مسك المقص»، بطولة عادل إمام، كمال الشناوي، سامي سرحان، وفاء عامر، عايدة عبدالعزيز، ألف إمام، تأليف يوسف معاطي، إخراج نادر جلال.