«الزراعة» تعلن انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين المواشي

انطلقت الحملة القومية الثانية لعام 2023 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، اليوم السبت، والتي تشمل جميع المحافظات وتشمل تحصين الجاموس والأبقار والماعز والأغنام ضد أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع.

وقال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنَّ الحملة ستنفذ أعمالها من خلال لجان متحركة وثابتة ومن منزل لآخر، كما تمّ توفير كب اللقاحات المطلوبة واتخاذ كب الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية

وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنَّه خلال الحملة سيتمّ تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الماشية وأهمية وجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها، لافتاً إلى أنه سوف يتم كذلك تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

وناشد المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين للحفاظ على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيق الأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة، كما طالب المربين بضرورة التأمين على مواشيهم باعتباره الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع أمراض متوطنة وتشكل خطورة

يُذكر أنَّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع هي أمراض متوطنة وتشكل خطورة على الثروة الحيوانية من ماشية وأبقار، إذ تتسبب في حدوث حالات نفوق مرتفعة بين القطعان، ويعد التحصين بالأمصال واللقاحات هو الطريقة الوحيدة الناجعة للوقاية منها.