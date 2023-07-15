إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسوان

تابع محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، جهود الإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ21، ويواصل المسؤولون والأجهزة المعنية في مختلف مدن ومراكز المحافظة جهودهم المكثفة لتنفيذ هذه الإزالات الفورية، بتنسيق مستمر بين مسؤولي الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المختصة.

إزالة 17 حالة تعدي بمدن أسوان

أزالت الوحدات المحلية في مركز ومدينة إدفو وكوم أمبو ودراو، 17 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية بلغت 4931 متراً مربعاً، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

وشدد محافظ أسوان على أهمية التنسيق العرضي المستمر بين جميع الجهات المعنية، في إطار حرص المحافظة على استثمار ثرواتها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتسويقها اقتصادياً.

محافظ أسوان يكلف بدعم المجمعات الاستهلاكية

كان محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، قد أصدر قراراً بتكليف المهندسة أماني بدر، مديرة مديرية الزراعة، بزيارة مشروع مزرعة الوادي للدواجن الواقع في منطقة توشكى، ويهدف القرار إلى دعم المجمعات الاستهلاكية باللحوم البيضاء والبيض بأسعار مخفضة، عن طريق تعزيز التعاون بين المديرية.