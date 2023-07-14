طرح لحوم وبيض بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية بأسوان

أصدر محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، قراراً بتكليف مدير مديرية الزراعة، المهندسة أماني بدر، بزيارة مشروع مزرعة الوادي للدواجن في منطقة توشكى.

ويهدف القرار إلى دعم المجمعات الاستهلاكية باللحوم البيضاء والبيض بأسعار مخفضة من خلال تعزيز التعاون بين المديرية ومسؤولي المشروع.

مساعي لطرح اللحوم بأسعار مخفضة في الأسواق

وأوضح اللواء أشرف عطية أن المحافظة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن المطلوب في أسعار اللحوم البيضاء وطرحها بالأسواق المحلية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وتعد مزرعة الوادي للدواجن بتوشكى ضمن أكبر المزارع في مصر وتغطي مساحة 1720 فدان بينما تضم المزرعة 4 مواقع للجدود فقط من إجمالي 8 مواقع مستهدفة.

العمل على الموقع الخامس والسادس

ويجري العمل على الإنتهاء من الموقع الخامس والسادس لإنتاج البيض المخصب وإرساله إلى معامل في القاهرة لإنتاج الأمهات، وتوزيع الكتاكيت للنزارع وبيع الباقي للشركات الأخرى.

وأكد محافظ أسوان أن هناك مساحة أخرى في توشكى تبلغ 3620 فدانًا لإقامة 16 موقعًا للأمهات ومعمل تفريغ ومصنع علف، ومن المقرر البدء في العمل فيه قريباً.