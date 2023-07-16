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تفاصيل الدورات التأهيلية للالتحاق بمعاهد أكاديمية الفنون ورابط التسجيل

كتب:

إلهام الكردوسي
01:43 ص | الأحد 16 يوليو 2023
أكاديمية الفنون

أكاديمية الفنون

أعلنت أكاديمية الثقافة والفنون التابع لأكاديمية الفنون، تفاصيل الدورات التأهيلية للالتحاق بمعاهد أكاديمية الفنون للعام الدراسي الجديد 2023- 2024 على النحو التالي:

دورات أكاديمية الفنون 2023

- دورات تأهيلية بالمعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار

دورات تأهيلية بالمعهد العالي للموسيقى العربية لمرحلتي دون العالية والعالية

- دورات تأهيلية بالمعهد العالي للسينما

- دورات تأهيلية للالتحاق بالمعهد العالي للفنون الشعبية

-دورات تأهيلية للالتحاق بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقة.

حجز دورات أكاديمية الفنون

وللحجز وتفاصيل الدورات يمكن الاتصال على الرقم 01061122312، أو المراسلة على الرقم نفسه واتس آب، أو التواصل الكتورنيا عبر الايميل sd_theatre@yahoo.com 

وجميع الدورات التأهيلية المقدمة للالتحاق بمعاهد أكاديمية الفنون أو مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية تعد دورات تأهيلية وغير ملزمة أو شرط لدخول معاهد الأكاديمية.

في سياق آخر، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل اختبارات القدرات لكليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية والتربية الرياضية، حيث يعد اجتياز اختبارات القدرات شرطا لقبول طلاب الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات للالتحاق بهذه الكليات.

ويستمر العمل رسمياً في استقبال الطلاب للتسجيل في اختبارات القدرات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي