«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر وتنصح بارتداء ملابس قطنية

تعرضت البلاد خلال الأيام الماضية لموجة حارة، ارتفعت على أثرها درجات الحرارة حتى وصلت إلى 46 درجة مئوية على إقليم ومحافظات جنوب الصعيد، ويهتم الكثيرون بمعرفة موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر، بسبب أثارها السلبية عليهم.

موعد انتهاء الموجه الحارة في مصر

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء الموجه الحارة في مصر، موضحة أنها من المتوقع أن تنتهي منتصف هذا الأسبوع، وبدءا من يوم الاثنين تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي وتعود إلى معدلاتها الطبيعية خلال فصل الصيف.

حالة الطقس اليوم

وفيما يتعلق بموعد انتهاء الموجة الحارة في مصر، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم من استمرار ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارا رطبًا على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة رطبا في الصباح والمساء على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

ومن المتوقع أن تنتشر شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

نصائح لتجنب الموجه الحارة

وفي ظل الموجة الحارة نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، باتباع الإرشادات الآتية، لتجنب حرارة الطقس:

- الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

- التواجد في أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

- عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.