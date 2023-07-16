التحقيق مع قائدي سيارتين بتهمة أداء حركات استعراضية في الإسكندرية

تجري جهات التحقيق بالإسكندرية تحقيقاتها، في واقعة ضبط قائدي سيارتين «ملاكي» بتهمة أداء بحركات استعراضية بطريق «بشاير الخير» في الإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة الإسكندرية، فقد كانت البداية عندما رصد رجال الشرطة ما تمّ نشره على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من تعليق مدعوم بفيديو وصور يتضمن أداء قائدي سيارتين «ملاكي» حركات استعراضية بطريق بشاير الخير» بالإسكندرية معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

وبتقنيين الإجراءات، وعقب إجراء رجال الشرطة للتحريات تم تحديد وضبط قائدي السيارتين مقيمان في الدخيلة وكرموز، وتمّ اقتيادهما إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبمواجهتهما أقرّا بارتكاب الواقعة.

العقوبة القانونية

قانون العقوبات تناول عقوبة القيادة برعونة، وكشف تفاصيل العقوبة طبقًا لقانون العقوبات، إذ أوضح المحامي بالنقض أشرف ناجي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّ القانون قد نص على عقوبات رادعة للسائقين المستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين وبتغليظ المسؤولية الجنائية وإضافة بعض العقوبات التكميلية.

وأوضح الخبير القانوني، أنَّ المادة 238 نصت على أن «كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأضاف أنَّ قانون المرور الجديد، نص على أن قيادة المركبة بتهور فعل مُجرم قانونا لما له من خطورة جسيمة على حياة مرتكبه وحياة الآخرين بترويعهم وتهديد سلامتهم، لذلك يُعاقب بالحبس وغرامة تبدأ من 4 آلاف جنية ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، وسحب التراخيص مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 سنوات.