أسعار العملات اليوم الأحد 16-7-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

استقرت أسعار العملات اليوم الأحد 16-7-2023 في البنوك، مع بداية تعاملات الأسبوع الجديد، وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الجنية الإسترليني نحو 40.31 جنيه للشراء، و40.44 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 8.22 جنيه للشراءـ، و8.24 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

وشهدت أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية، حالة من الاستقرار، حيث سجل سعر الدينار الكويتي نحو 100.60 جنيه للشراء، 101.05 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإمارتي لنحو 8.39 للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنوك المصرية نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو في البنوك المصرية نحو 34.46 جنيه للشراء، و34.57 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنية المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري نحو 40.31 جنيه للشراء، 40.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وصل سعر الريال السعودي في البنوك المصرية إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 100.60 جنيه للشراء، 101.05 جنيه للبيع.