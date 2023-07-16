ناقد فني: سحر العلمين الجديدة يضفي جمالا على حفلات الغناء

قال خالد محمود، الناقد الفني، إن الحفلات الفنية في مهرجان العلمين ستشكل انطلاقة أخرى مثل نظيرتها الرياضية المتنوعة التي طُرحت خلال اليومين الماضيين وكانت جذابة للغاية، مشيرا إلى أن مناخ مهرجان العلمين مختلف وينقل مصر لمكانة أخرى، إذ يقدم صورة مبهرة على مستوى الجغرافيا أو التاريخ أو الأنشطة.

وأشاد الناقد الفني، بدور وجهود القائمين على المهرجان ليخرج بأفضل صورة، لكي يصبح عنصر جذب سياحي.

ذكاء في اختيار الفنانين بمهرجان العلمين

وأضاف «محمود»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» تقديم باسم طبانة وسارة سراج عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحفلات الفنية في مهرجان العلمين الجديدة تعد عنصر جذب جماهيري كبير، وتعكس وجهة مختلفة لهذه المنطقة الرائعة، مشيرا إلى أن اختيار الفنانين الذين سيحيون الحفلات كان ذكياً للغاية، مثل الموسيقار عمر خيرت، لما له من شعبية من مختلف أنحاء العالم.

حفل تامر حسني

وتابع: «سحر العلمين الجديدة يضفي جمالا ورونقا خاصاً على الحفلات الفنية، والمواطنون سيفضلون حضور في مثل هذه الحفلات المقامة في بقعة ساحرة من أرض مصر».

وذكر، أن بداية الحفلات الفنية ستبدأ بحفل الفنان تامر حسني، وهو اختيار موفق كونه يملك جماهيرية كبيرة من الشباب، وهم «الشعلة» التي ستضفي على هذا المهرجان مكانة خاصة، خاصة في ظل التفاعل بين الرياضة والفن ومختلف الأنشطة.