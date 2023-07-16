هل يحق لصاحب العمل فصل الموظف في حال تقدم بشكوى ضده؟.. اعرف حقك

يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع المواطنين العاملين سواء بالقطاعين العام أو الخاص، إضافة إلى حفظ حقوق طرفي العمل، فيما يتعلق بصاحب العمل أو العامل، وبالتالي شدد الرقابة على الإنذار بالفصل أو وقوعه بالفعل، فيما يتبادر إلى ذهن الكثيرين سؤال حول هل يحق لصاحب العمل فصل الموظف في حال تقدم بشكوى ضده.

تقديم شكوى ضد صاحب العمل

نصت المادة 120 من قانون العمل الجديد على أن تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء أو الإنذار بالفصل أو الفصل بشكل عام.

وحدد قانون العمل الجديد حالات فصل الموظف بقانون العمل فى حالة ارتكاب إحدى المخالفات الآتية:

- انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

- ثبوت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لـ صاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 يومًا من وقت علمه بوقوعه.

- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة.

- بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.