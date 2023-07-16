إطلاق مبادرة «قريتي جميلة ونظيفة» ببنها لرفع كفاءة عدد 40 قرية بالقليوبية

أطلق عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مبادرة قريتي جميلة ونظيفة بقرية بطا وورورة بمركز بنها ضمن المبادرة التي نظمتها محافظة القليوبية بالتنسيق مع مجلس مدينة بنها لرفع كفاءة عدد 40 قرية من قرى مركز ومدينة بنها وتبدأ من اليوم وحتى 27 يوليو.

نظافة ورفع مخلفات وتراكمات القمامة

وأكد المحافظ أن المبادرة تشتمل على نظافة ورفع مخلفات وتراكمات القمامة، وزراعة 3000 شجرة مثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة ودهان أسوار وأعمدة وصيانة الإنارة العامة وتطوير مناطق المقابر ورفع كفاءتها وتمهيد الطرق والشوارع وردم الحفر وترميم المنخفضات وتسوية الشوارع وإزالة التعديات والأكشاك المخالفة الموجودة على أسوار المدارس والمنشآت الحكومية.

وأضاف أنه جرى إطلاق المبادرة اليوم بقرى ورورة وبطا وجمجرة الجديدة وكفر مويس والرملة وسندنهور ومرصفا وبتمدة ويستمر على مدار يومي 16 و17 من يوليو، وتنطلق يومي 18 و19 يوليو في قرى دملو وكفر بطا وجمجرة القديمة ومنية السباع وطحلة وميت عاصم وكفر العرب وكفر عطا الله، ثم تنطلق يوم 20 و22 بقرى ميت الحوفيين وكفر أبو ذكري وميت راضي ونقباس وميت العطار وكفر سندنهور والشموت ومنشأة دياب.

وتنطلق يومي 24 و25 بقرى كفر الجزار وبقيرة وكفر سعد وشبلنجة ودجوى ومجول وكفر الشموت وجزيرة بلي ثم تختتم المبادرة فاعليتها بقرى عزبة عبدالحميد عطية وعزبة أبو باشا وكفر الأربعين وكفر أبو زهرة وكفر طحلة وفرسيس وكفر الحمام وكفر الشيخ إبراهيم وذلك يومي 26 و27 يوليو الجاري.

كما تشمل المبادرة توقيع الكشف الطبي مجانا لغير القادرين ضمن مبادرة 100 يوم صحة بمشاركة الوحدات المحلية والإدارة الصحية والشباب والرياضة إذ تفقد «الهجان» المبادرة مؤكدا انتظام العمل بالمبادرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة من خلال الفرق الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية التي تجوب أرجاء المحافظة.

وشدد على تكثيف عمل القوافل التوعوية والتثقيفية بأهمية المبادرة والخدمات التي تقدمها، واطمئن على تواجد كافة الفرق الطبية بمختلف التخصصات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الدائم والمتابعة المستمرة مع الإدارات الصحية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة أمام الحملة لتحقيق المستهدف لتقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرات الرئاسية.

وتفقد المحافظ خلال أقسام الوحدة الصحية بقرية ورورة للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وعيادة تنظيم الأسرة لمتابعة انتظام سير العمل بها، والتأكد من توافر جميع أنواع وسائل تنظيم الأسرة، واستفسر من المترددات على الوحدة عن مستوى الخدمة الصحية المقدمة لهن، مشددا على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المرضى والمترددين على الوحدة من الأمراض والأوبئة.

ووجه «الهجان» المسئولين بمديرية الصحة بحسن استقبال المرضى وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لهم وتكثيف أعمال لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية وخاصة بالقرى والعزب لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية العلاجية المقدمة للمواطنين.