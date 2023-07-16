تعرف على موعد انتهاء امتحان القدرات للكليات 2023

كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف على قطاع التنسيق، عن موعد نهاية امتحان القدرات للكليات 2023، مشيرا إلى أنه سيكون يوم 27 يوليو الجاري، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

امتحان القدرات للكليات 2023

وأوضح رئيس قطاع التعليم، المشرف على التنسيق، أن موعد نهاية امتحان القدرات للكليات 2023 هو النهائي حتى الآن، ولا توجد أي قرارات بمدها، مناشدا الطلاب الراغبين في أداء امتحانات القدرات بالكليات المختلفة التي تشترط ذلك، بسرعة التقدم لحجز الموعد والتوجه بعدها للكليات لتنفيذها.

وأوضح رئيس قطاع التعليم، أن هناك 27 ألف طالب وطالبة سجلوا لامتحان القدرات 2023 حتى صباح اليوم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، لافتا إلى أن الموقع يعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا خلال أيام المرحلة.

6 آلاف طالب وطالبة يسجلون لأداء امتحانات القدرات بحلوان

وفي السياق ذاته، أعلنت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل، تسجيل ما يقرب من 6000 طالب وطالبة من الثانوية العامة 2023، لأداء اختبارات القدرات للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الامتحانات في الجامعة وفقا لتوجيهات الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جهة أخرى، يجتمع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية يوم 29 يوليو الجاري في جامعة مطروح، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بتنسيق الجامعات 2023، أبرزها متابعة عمل اللجنة العليا للتنسيق لاختبارات القدرات والنتائج، وكذلك الاطلاع على التقارير اللازمة بشأن وضع الأعداد المقررة لكل كلية وغيرها من الموضوعات المتعلقة بشأن التعليم الجامعي المصري.