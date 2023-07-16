ركاب القطارات: الخدمات ممتازة وعناصر الأمان والنظافة عالية

أشاد عدد من ركاب القطارات، خاصة التالجو والمكيف الإسبانى، بالتطوير الذى شهدته منظومة السكك الحديدية، موضحين أن إضافة نوعيات جديدة من القطارات تحسن مستوى الخدمات، خاصة أن القطارات استمرت لسنوات طويلة دون أى تطوير، الأمر الذى أدى إلى تقليل جودة خدماتها.

«حسنى»: تتضمن خدمة «واى فاى»

أيمن حسنى، أحد ركاب قطار التالجو، المتجهة إلى محطة الأقصر، اعتاد فى السنوات السابقة على السفر بسيارته الخاصة أو فى «السوبر جيت»، نظراً لأنه لم يجد راحته فى قطارات السكة الحديد، إلا أن توفير قطار تالجو الفاخر، غيَّر وجهة نظره، وقال: «بمجرد ما سمعت عن القطار بالخدمات الجديدة من واى فاى ونظافة، قررت أسافر فيه».

وجد أيمن حسنى، حسب روايته لـ«الوطن»، فى قطار التالجو العديد من المميزات غير المتوفرة فى أى وسيلة نقل أخرى، منها وجود شاشات عرض وخدمة إنترنت مجانية، وتوافر عناصر الأمان من كاميرات مراقبة، وتابع: «شُفت فيه نظافة وراحة كبيرة جداً، خدمة ممتازة وأوفر مادياً».

«فرغلى»: ثورة فى مجال النقل

وقال محمود فرغلى، أحد ركاب قطار التالجو المتجه إلى الأقصر، إن العديد من المميزات التى قدمها جعلته يختلف تماماً عن أى وسيلة نقل أخرى، أولها الخدمة والنظافة والتجهيزات المهمة فيه، وأضاف: «من أفضل نوعية القطارات وفيه انضباط كبير فى المواعيد».

ووصف أحمد الحج، أحد ركاب قطار تالجو الفاخر، بـ«الجميل والنظيف»، مؤكداً أن إضافة هذه النوعية من القطارات لمنظومة السكة الحديد تعتبر بمثابة ثورة فى مجال النقل. ويأمل أحمد الحج بالاستمرار فى تقديم مثل هذه النوعية من الخدمات، خاصة أنها توفر عناصر أمان وراحة، تجعلها محط اهتمام العديد من الركاب.

وأشاد محمد عبدالفتاح بما يتم حالياً فى منظومة النقل خاصة السكة الحديد، مؤكداً أن أعمال التطوير لم تقف فقط على القطارات بل اشتملت على تطوير المحطات بشكل كامل، موضحاً أن كل هذه الجهود تجذب عدداً أكبر من المواطنين لهذه النوعية من وسائل النقل الجماعى.

ووصف محمد عبدالفتاح القطار الإسبانى بـ«الأجمل والأريح»، والقطار بعد التطوير أصبح أفضل بكثير من أى قطارات أخرى أو على الأقل خدماته توازى القطارات الجديدة الأخرى، ومعدلات الراحة ارتفعت فى القطار بعد التطوير. ونوه أشرف شعبان بأن القطارات الإسبانى أفضل قطارات فى مصر، ومقاعد القطار «مريحة»، وبه درجة أمان عالية أثناء التحويلات على خطوط السكك الحديدية.