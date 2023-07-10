مصرع ربة منزل وإصابة نجلها إثر تناولهما طعاما فاسدا في سوهاج

شهدت دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، مصرع ربة منزل وإصابة نجلها، بعد تناول طعام فاسد، وجرى تحويل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي والجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

مصرع ربة منزل وإصابة نجلها في سوهاج

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة العسيرات بجنوب محافظة سوهاج يفيد بورود إشارة من مستشفى العسيرات المركزي مفادها وصول كل من «هناء ف م ع» 49 سنة، ربة منزل، وتقيم دائرة المركز «جثة هامدة»، ونجلها «حسين ا ح ا» 19 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، مصابا بحالة إعياء وقيء «وتم تحويله للمستشفى الجامعي» ادعاء تناول طعام فاسد.

طعام فاسد معد بالمنزل منذ فترة

وأفاد المصاب وشقيقه المدعو «أحمد ا ح ا» 29 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية حدوث إصابة المذكورين والتي أدت لوفاة الأولى عقب تناولهما «طعاما فاسدا» معد بالمنزل منذ فترة ونفيا الشبهة الجنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.