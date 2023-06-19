«المصري الألماني» يعلن عن دورة تدريبية جديدة لشباب المحافظات

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن تنظيم دورة تدريبية جديدة، لشباب المحافظات المهتمين بمجال العمل في ألمانيا، وذلك بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطار التعاون بين وزارة الهجرة المصرية والوكالة الألمانية للتوظيف.

بعنوان: كيف تقدم على وظيفة في ألمانيا؟

وأضاف المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لو مهتم بالعمل في ألمانيا تقدر تحضر جلسة تقدم باللغة الإنجليزية، بعنوان: كيف تقدم على وظيفة في ألمانيا؟، والتي سيقدمها مدربون في مؤسسة ((Berlin Partner for Business and Technology».

وأشار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، إلى أن الجلسة ستقدم معلومات تساعد في الحصول على وظائف في ألمانيا، و بالأخص ولاية برلين، وخلال الجلسة سيتم مناقشة، عدد من الموضوعات والتى تتمثل في:

محاور جلسة كيف تقدم على وظيفة فى ألمانيا؟

- استمارات التقديم على عمل.

- كيفية تجهيز استمارات التقديم على عمل.

- كيفية التقديم على الفيزا المطلوبة.

- استخراج تصريح عمل.

كما أشار المركز المصري الألماني، إلى أن الجلسة ستكون «أون لاين» و«مجانية»، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، وأوضح المركز أنه للتسجيل بالجلسة يمكن الاتصال على 01202744565 أو 0227519410 في أي وقت من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 3:30 عصرا، مؤكدا أن الجلسة ستقدم باللغة الإنجليزية بالكامل.