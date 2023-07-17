«مصر بلدي»: التحالف الوطني يعمّق مفهوم العمل التطوعي

أشاد اللواء سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، وممثل تحالف الأحزاب، بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي، في التخفيف عن كاهل الشعب المصري، ومساعدته لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، فضلا عن دوره في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية بمصر.

وأكد رئيس حزب مصر بلدي لـ«الوطن»، أنّ التحالف الوطني يتناسب مع الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن أنّ إنشاء قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يُساهم في تعميق مفهوم العمل التطوعي، ويشجع الشباب على بناء الأمة.

وأوضح عبدالباري، أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعتبر قفزة نوعية في تاريخ العمل الأهلي في مصر، ويلبي طموح العمل على تكوين مظلة كبرى تدعم تعظيم جهوده وتعزيز الاستفادة من إمكانياته وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل جميع محافظات مصر.

صرف تعويضات للمتضريين من انهيار عقار حدائق القبة

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلن تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة جراء انهيار عقار حدائق القبة داخل محافظة القاهرة، حث أعلن صرف تعويضات مادية عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، فضلا عن صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابي انهيار العقار.