أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر قناة الناس: المسلم منفتح على جميع الثقافات

قال الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن الإنسان المسلم منفتح على جميع الثقافات، وعليه أن يستفيد من جميع الناس بشرط ألا يفتن في دينه.

التعامل والتعلم من جميع الناس

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: «النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اتخذ عبد الله بن أريقط، وهو غير مسلم، دليلا له أثناء الهجرة، وهنا سيدنا النبي أراد أن يعلمنا أن هناك فرقا بين الأمور التي تحتاج ذوي الخبرة ومن نحتاج إليهم في الأخوة والصداقة، فسيدنا النبي محمد اتخذ دليلا غير مسلم عنده أمانة وعندة خبرة بدروب الصحراء، وهذا يعلمنا أن نتعامل مع جميع الناس ونتعلم ومنهم ونستفيد من خبراتهم حتى فى أصعب المواقف».

قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.