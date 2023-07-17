توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار الموجة الحارة ورياح على عدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة، حيث تستمر درجات الحرارة في الارتفاع على كل الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، فيما يكون معتدل الحرارة والرطوبة في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل على كل الأنحاء.

شبورة ورياح على عدة مناطق

كما تشهد حالة الطقس، خلال 72 ساعة، شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

تحذير من الرطوبة

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المعتاد في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 18 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 17 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 20 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.