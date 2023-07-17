أمين الفتوى عبر قناة الناس: لا يجوز الدعاء على من أساء إليك

حذر الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من الدعاء على الناس، قائلا: «هذا لا يجوز شرعا».

أمين الفتوى: الدعاء على الآخرين حرام شرعا

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الإثنين: «لا يجب الدعاء على من أساء إلي مهما كانت إساءته، فسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما كسرت رباعيته قيل له ادع على كفار قريش، فقال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون».

أمين الفتوى يحذر من الدعاء على الناس

واستكمل: «قارن حجم الأذى الذي تعرض له الصحابة وسيدنا النبي، وشوف حجم إيذائك، واعف وبلاش تدعي على أحد، لأن الدعاء على الناس بالإثم، لا يقبل من الله سبحانه وتعالى».