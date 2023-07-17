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سيدة عاشت 44 عاما لا تصلي.. أمين الفتوى ينصحها عبر قناة الناس

كتب:

مريم جاد
11:15 م | الإثنين 17 يوليو 2023
أمين دار الفتوى

أمين دار الفتوى

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى« فاطمة»، مفاده أنها تبلغ من العمر 44 عاما ولا تصلي طوال حياتها ولم يعلمها أحد طريقة الصلاة، وأولادها يصلون، فما حكم تركها للصلاة طوال هذه المدة؟

أمين الفتوى ينصح سيدة لا تصلي

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على فضائية « الناس»، اليوم الإثنين: « الحمد لله أن أولادك بيصلوا أنصحك أن تصلى مع أولادك، مش هينفع نعلمك صلاة الظهر كيف أو غيرها، صلي مع أولادك مع التكرار هتتعلمي إزاى تصلي».

تعلم الصلاة

واستكمل كمال: «لو متعلمتيش إزاي تصلي اذهبي إلى الجامع الأزهر، أو أي مسجد وتعلمي الصلاة، وعموما حرصك على الصلاة، يغفر لك ويجعل لك ثوابا كبيرا عند الله».

 

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