الطاهري: مصر مكافحة دائما.. والرعاية الاجتماعية مبدأ راسخ منذ يوليو 1952

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنّ العمل الخيري أو العمل الأهلي يستهدف تحقيق الرعاية الاجتماعية، موضحًا: «عندما نتحدث عن الرعاية الاجتماعية، فإننا نكون بصدد مبدأ راسخ في هذا البلد منذ ثورة يوليو 1952 التي اقتربنا من الاحتفال بعيدها بعد أيام».

العلمين خلال الحرب العالمية

وأضاف «الطاهري»، خلال تقديم حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»: «دعونا نتحدث عن فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وكيف كان وضع وحال المصريين، وكيف تُركت مدينة العلمين مرتعا لجريمة دولية وهي جريمة الألغام ما بين المتحاربين في الحرب العالمية الثانية».

وتابع: «مصر مكافحة دوما، اليوم مجاهدة وغدا ظافرة بإذن الله، كما قال العظيم نجيب محفوظ، وعندما نعرف القصة كاملة، نكتشف أن مصر في فترة الحرب العالمية الثانية كان كل خيراتها يستفيد منها المجهود الحربي للمحتل في الحرب العالمية الثانية، بينما لم يكن المصريون يجدون الفتات، ولم يغب حلم الاستقلال عن الحركة الوطنية المصرية».

آباء الحركة الوطنية

وواصل: «نتذكر في هذا الصدد مصطفى كامل وسعد زغلول وكل آباء الحركة الوطنية المصرية، وكان هدفهم واحدا، وهو حلم التحرر والسيادة الوطنية إلى أن جاء الضباط وحققوا هذا الحلم في ثورة 23 يوليو».