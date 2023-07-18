«الوطني للعمل الأهلي والتنموي»: نستهدف تقديم مساعدات لـ30 مليون مواطن

قال النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن الجمعيات الأهلية تكاتفت من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي، وعملت من خلال قاعدة بيانات حقيقية أعدت من مؤسسة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن التحالف قام بتوزيع المواد الغذائية في شهر رمضان الماضي، على الأسر الأكثر احتياجًا بصورة عادلة، وهو ما أدخل الفرحة على الجميع.

تقديم مساعدة لـ30 مليون مواطن

وتابع «عبدالقوي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية Ten، مساء الثلاثاء، أن جمعيات التحالف تستهدف تقديم مساعدات لـ30 مليون مواطن هم الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن التحالف دعم 25 مليون مواطن بالسلع الغذائية، و5 ملايين مواطن بخدمات علاجية سواء بالخدمات الجراحية أو الأدوية وخلافه.

ولفت إلى أن الحكومة تغطي أكثر من 4 ملايين مصري من خلال برنامج تكافل، وهذا يكلف الدولة ما يقرب من 30 مليار جنيه، خلاف مشروع كرامة الذي يدعم غير القادرين عن العمل، مشيرًا إلى أن التحالف وفر 40 ألف فرصة عمل للمرأة المعيلة، من خلال إنشاء مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر.

التحالف يهدف إلى نشر ثقافة التطوع

وأوضح أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لا يضم فقط الجمعيات الأهلية، بل يضم العديد من المؤسسات، وكل من يساهم في دعم الأسرة الأكثر احتياجًا، ويهدف التحالف إلى نشر ثقافة التطوع، حيث يبلغ عدد المتطوعين في التحالف ما يقرب من ربع مليون شخص.