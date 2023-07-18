بروتوكول تعاون بين «التعليم» وجامعة حلوان لتقديم الدبلومة المهنية

‏‎وقّع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بروتوكول تعاون لتقديم الدبلومة المهنية للقيادة التربوية والأمن القومي للكوادر المختارة ضمن المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة، من شباب المعلمين.

إعداد الكوادر البشرية في مجال التعليم

وفي كلمته، رحب الدكتور رضا حجازي بالتعاون المثمر مع جامعة حلوان، مؤكدًا أهمية إعداد الكوادر البشرية في مجال التربية والتعليم، وخاصة الشباب، ومنحهم مختلف الحقائب والبرامج التدريبية التي تستهدف تثقيفهم وإعدادهم وتأهيلهم من خلال الوزارة والشراكة القوية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعرب الدكتور رضا حجازي عن فخره واعتزازه بالمعلمين الشباب الذين تم اختيارهم في إطار المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة، مشيرًا إلى أنّه يتم إعدادهم وتأهيلهم على أعلى مستوى؛ ليصبحوا نماذج مضيئة تضيف لقطاع التربية والتعليم، معربًا عن أمنياته بأن يوظفوا ما تلقوه خلال الدبلومة لدى شغلهم وظائف مديري المدارس.

تعزيز التعاون بين وزارة التعليم وجامعة حلوان

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تمتلك قطاعا تربويا كبيرا يضم كليات التربية، والتربية الفنية والتربية الموسيقية، والتربية الرياضية بنين وبنات، والاقتصاد المنزلي، مشيرًا إلى أن المنهج التربوي من أولويات الجامعة.

وأضاف أنه بجانب الاهتمام بالجانب التربوي فإنّ الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالنشاط الطلابي الذي يساهم بشكل أساسي في بناء الطالب، معربًا عن استعداد الجامعة لتعزيز التعاون المشترك مع الوزارة في مختلف المجالات، من خلال ما تمتلكه الجامعة من إمكانات ضخمة موزعة داخل وخارج الحرم الجامعي.

ويستهدف البرتوكول تثقيف وإعداد وتأهيل الكوادر من العاملين في المجال التربوي بقطاع التربية والتعليم من خلال برنامج دبلوم مهني مكثف بعنوان القيادة التربوية والأمن القومي في كلية التربية بجامعة حلوان.

ويتضمن البرتوكول الاتفاق على تكوين شراكة وتعاون يهدف إلى عقد أنشطة تدريسية في إطار الدبلوم المهني «القيادة التربوية والأمن القومي» في عدة موضوعات وهي: «مهارات التخطيط التربوي، وسيكولوجية القيادة التربوية، وإدارة التفاوض والاجتماعات المدرسية، وإدارة المناهج والأنشطة المدرسية، وقيادة التغيير والثقافة التنظيمية، والمسؤولية المجتمعية»، إضافة إلى التحول الرقمي في الإدارة التربوية، والقيادة المستدامة، والأمن القومي والقيادة الاستراتيجية، والأمن القومي وقيادة الثورة الصناعية الخامسة.

كما يتضمن البرتوكول قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكلية التربية بجامعة حلوان بمنح شهادات معتمدة للمشاركين بعد نجاح اجتياز «الدبلومة المهنية للقيادة التربوية والأمن القومي»، كما يتم منح شهادات تقدير للسادة أعضاء هيئة التدريس.

‏‎وحضر توقيع البرتوكول من جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، والدكتور هابي حسني مساعد رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والدكتور عمر سالمان المستشار المالي، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للثقافة والفنون، والدكتورة مها أبو حطب مدير برنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي و مدير مركز التميز INEMA.